23. kolejka Ekstraklasy. Lech pogonił Pogoń

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

69021 - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Poznaniacy dziś pokazali Pogoni swoją siłę.

6 minut 3 bramki , miazga. odpowiedz

Kudlaty - 15 minut temu, *.play-internet.pl I koniec kozaczenia pogoni odpowiedz

Obiektywny znawca - 25.02.2022 / 13:25, *.icpnet.pl Rudy zbyszek okazał się zwykłym sprzedajnym ....., jak tak można, ale jak rudy to jednak rudy.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.