Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

RMFC - 7 minut temu, *.orange.pl Transferów brak. Wszyscy walczący z nami o utrzymanie wygrywają!! Chcą nas spuścić do 1 ligi więc ku..wa najwyższa pora zabrać się za ligę i granie bo jeśli spadniemy to żaden z tych pseudopiłkarzy nie będzie miał życia w Warszawie a poza tym hańba do końca życia że z mistrzów staną się spadkowiczami odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Spokój może nam zapewnić 9pkt w trzech kolejnych meczach, a jest to możliwe Śląsk, Łęczna bruk bet, tak na łudzę, bo...może też być w drugą stronę, a później to terminarz już tylko pod górkę odpowiedz

Do redakcji - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl W tabeli wkradł się błąd. Bruk bet ma przypisane tylko 21 meczów. Nie trzeba publikować tego komentarza. odpowiedz

MarioL - 27.02.2022 / 08:23, *.wanadoo.fr Pogoń zawsze dostaje zadyszkę w rundzie wiosennej.Niestety ale Amica wygra w tym roku.Nas bardziej powinno interesować co się dzieje na dole tabeli,wyniki Niecieczy,Lecznej,Warty,Wisły,i Zagłębia. odpowiedz

(L) uz - 23 godziny temu, *.inetia.pl @MarioL : Dzięki za podpowiedź co mnie powinno bardziej interesować, gdyby nie Twój wpis to w żaden sposób bym się nie zorientował w tej skomplikowanej łamigłówce :)



A Amica też ma szansę nawalić w majty przed dobiegnięciem do toalety i tej wersji się obecnie trzymam. odpowiedz

peru123 - 27.02.2022 / 00:10, *.plus.pl Z zasady lech to k... a, pomiot sprzedajnej amici, wielkopolskie Słowiki śpiewające w PZPN fryzjerskim churze. Bat nad nimi. Czuwaj odpowiedz

(L)ewatywa - 27.02.2022 / 13:21, *.t-mobile.pl @peru123: Cwks a legia warszawa w której pisze gra ? Odpowiedź podrabiancu. odpowiedz

Lfan - 27.02.2022 / 15:50, *.t-mobile.pl @peru123: Bat to by się przydał Tobie za ortografię odpowiedz

KOK - 26.02.2022 / 22:14, *.t-mobile.pl spuszczą nas, tu jest spółdzielnia... amica będzie mała spokój na 2-3 lata nim się wygrzebiemy z 1 ligi i o ile się wygrzebiemy odpowiedz

Ewelina - 26.02.2022 / 22:10, *.vectranet.pl Przyznam, że więcej spodziewałam się po Pogoni. odpowiedz

aniol19 - 26.02.2022 / 21:21, *.play-internet.pl Pogoń Mistrz , nie ma innej opcji odpowiedz

Ktos - 26.02.2022 / 21:24, *.play-internet.pl @aniol19: chyba mistrz drugiego planu odpowiedz

Komentator - 26.02.2022 / 23:16, *.vectranet.pl @aniol19: ...było blisko ale wyszło ślisko.. odpowiedz

aniol19 - 27.02.2022 / 11:08, *.play-internet.pl Ja tam wierzę, lepiej gonić , gonić i na finiszu dogonić, niż uciec (tak trzeba chociaż se tłumaczyć) ;) odpowiedz

Kudlaty - 26.02.2022 / 18:35, *.play-internet.pl Łęczna wygrywa Legia znowu w strefie spadkowej razem z Wisłą jak spadnie Legia i Wisła Ale będą jaja odpowiedz

L - 26.02.2022 / 18:24, *.play-internet.pl Słabizna Pogoń. Wszyscy chcemy żebyście sięgnęli po mistrza ale wy chyba nie chcecie… odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 26.02.2022 / 18:02, *.52.135 Pogoń zesrała się metr przed kiblem... odpowiedz

axlrose - 26.02.2022 / 17:16, *.tpnet.pl Lech pogonił, a my zamiast o tym myśleć, musimy myśleć o wynikach za przeproszeniem Niecieczy. To krajowy potentat, znany z wielu występów w pucharach i masy wychowanków-reprezentantów Polski. odpowiedz

Matt - 26.02.2022 / 22:07, *.tpnet.pl @axlrose: Odnoś się z szacunkiem do rywala. Zwłaszcza, że obecnie nie jesteśmy specjalnie lepsi. odpowiedz

axlrose - 27.02.2022 / 14:51, *.tpnet.pl @Matt: "Zwłaszcza, że obecnie nie jesteśmy specjalnie lepsi" - właśnie o to mi chodziło , synku. Coś takiego jak ironia czy sarkazm, na pewno nie pogarda - świta w głowie? odpowiedz

Lfan - 27.02.2022 / 15:54, *.t-mobile.pl @axlrose: Szanuj rywala, bo pycha kroczy przed upadkiem a Nieciecza z całym szacunkiem jest w tej chwili bogatszym klubem od nas i lepiej zarządzanym. U nas są długi i chaos odpowiedz

Kolega po szalu - 26.02.2022 / 17:14, *.plus.pl Nic nowego Pogoń jak Amica zwykle walczy o mistrza a na koniec miejsce 2- 4 to samo było rok temu kozaczyli a na Legii już 0:4 było do przerwy. odpowiedz

P.s - 26.02.2022 / 17:13, *.play-internet.pl Pogon się zesrala jeden tydzień mistrza miala odpowiedz

P.s - 26.02.2022 / 18:25, *.play-internet.pl @Siwy : przydupas Pogoni odpowiedz

Adam - 27.02.2022 / 15:33, *.chello.pl Szkoda Pogoni. To nadal dobrzy znajomi, życzę im dobrze, ale jak ktoś niżej napisał - sami też muszą tego chcieć. odpowiedz

69021 - 26.02.2022 / 17:06, *.t-mobile.pl Poznaniacy dziś pokazali Pogoni swoją siłę.

6 minut 3 bramki , miazga. odpowiedz

Kudlaty - 26.02.2022 / 16:53, *.play-internet.pl I koniec kozaczenia pogoni odpowiedz

Obiektywny znawca - 25.02.2022 / 13:25, *.icpnet.pl Rudy zbyszek okazał się zwykłym sprzedajnym ....., jak tak można, ale jak rudy to jednak rudy.... odpowiedz

