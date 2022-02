Raport kartkowy przed meczem z Wisłą Kraków

Komentarze (6)

Aleks - 8 godzin temu, *.plus.pl Kto zagra na bramce, Miszta, czy Strebinger? odpowiedz

ZIE(L)AJ - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Jeżeli za 4 jest pauza to dlaczego może grać Josue uwzględniony jako gracz z 4"żółtkami ?" odpowiedz

Mądrala 0,7 - 8 godzin temu, *.246.2 @ZIE(L)AJ: Dlatego ze nie ma przy nim * , a po drugie pauzował ostatnio i juz nie pauzuje odpowiedz

pytajnik - 9 godzin temu, *.com.pl Co się dzieje z Ribeiro? Kontuzja? Kiedy planowany jest jego powrót do gry? odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @pytajnik: w styczniu miał operację wyrostka. Wróci na przełomie marca i kwietnia. odpowiedz

Ja - 10 godzin temu, *.net.pl Strebinger,Wieteska,Nawrocki,Rose, Mladen,Wszołek,Sokołowski,Celhaka,Josue,Muci,(Włodarczyk) jedyny słuszny skład. odpowiedz

