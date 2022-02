Strebinger: Chcę odnosić sukcesy z Legią

- Legia to wielki zespół. To dla mnie wielka wyzwanie i zaszczyt, że mogę być w takim miejscu. Chcę odnosić sukcesy z drużyną i pomóc jej w wygrywaniu trofeów. Klub pokazał, jak bardzo chce, abym tu dołączył. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy - powiedział po podpisaniu kontraktu z Legią Warszawa Richard Strebinger. - Towarzyszą mi świetne uczucia. Cieszę się, że tu jestem. Nie mogę doczekać się spotkania z kolegami z zespołu i rozpoczęcia treningów z drużyną. Sytuacja drużyny nie jest łatwa. Dołączam do zespołu jako nowy zawodnik z pozytywną energią. Chcę pomóc moim kolegom, abyśmy wspólnie odnosili sukcesy. - Wybrałem numer 15, ponieważ jest to dla mnie szczęśliwa liczba. W 2015 roku urodziło mi się dziecko, a także ożeniłem się. Dlatego zdecydowałem się wybrać ten numer.

lol - 14 minut temu, *.. to nie ten adres kolego jesli o sukcesach myslisz odpowiedz

kczeczu - 23 minuty temu, *.205.233 ciebie za 3 miesiace tu nie bedzie pajacu jakie sukcesy chyba ze utrzymanie w lidze odpowiedz

pol - 31 minut temu, *.chello.pl Sukcesy.....nie z tym trenerzyną pinukiem odpowiedz

julekkk - 32 minuty temu, *.timplus.net Trzeba było wziąć ze sobą z 6 kumpli z 2 składu Rapidu i trenera to może coś z tego by było!

Mateusz z Gór - 34 minuty temu, *.orange.pl Za 4 miesiące w nowym klubie:



"Nigdy nie zagram z numerem 22"... odpowiedz

bronek49 - 39 minut temu, *.chello.pl wpier..liłeś się w bagno dobrze że tylko do lata bo to stracony czas dla ciebie odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.orange.pl Idealnie pasuje do filozofii klubu. Opowiada podobne hocopoły... odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Jak chcesz sukcesu to pomyliles adres. Nie powiedzieli ci ze ten klub jest na autostradzie do spadku? A moze nawet do calkowitej klapy? odpowiedz

Błonie - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W Rapidzie był 3 wyborem. Ale mamy myśliwych w tym okienku, boję się każdego kolejnego transferu. A tak na marginesie Miszta wczoraj jako jedyny zagrał jak Legionista. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Błonie: po co piszesz takie bzdury? W Rapidzie byl podstawowym bramkarzem, w tym sezonie gral mniej bo byl kontuzjowany. Mogles napsiac, ze byl 10 bramkarzem, lepiej by wygladalo. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Cieszy się tak jakby trafił do jakiegoś Realu Madryt,a nie do spadkowicza z jednej ze słabszych lig w Europie.Te sukcesy to pewnie ma na myśli w przyszłości awans do ekstraklasy. odpowiedz

