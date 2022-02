Legia Warszawa 4-2 Górnik Polkowice

W meczu 18. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Polkowice 4-2. Do przerwy legioniści remisowali 1-1. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 2 marca, a jego przeciwnikiem będzie Constract Lubawa. Legia Warszawa 4-2 (1-1) Górnik Polkowice 1-0 09:57 Michał Knajdrowski 1-1 13:22 Michał Bartnicki 1-2 29:43 Rui Carlos Pinto 2-2 32:24 Mariusz Milewski 3-2 34:35 Mateusz Gliński (k) 4-2 39:56 Michał Knajdrowski Legia: 13. Juan Casillas, 16. Tomasz Warszawski, 19. Adam Grzyb, 2. Araujo Da Silva, 6. Duarte Araujo, 21. Grzegorz Och, 14. Krzysztof Jarosz, 81. Mariusz Milewski, 10. Mateusz Gliński, 23. Mateusz Olczak, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak Górnik: 12. Wojciech Wójtowicz, 10. Dawid Biały, 23. Kamil Izbiański, 11. Kamil Olszewski, 9. Kornel Ciupka, 14. Marcel Michalczak, 13. Marcel Wolan, 18. Michał Bartnicki, 3. Paweł Wyzga, 16. Radosław Karpiński, 20. Rui Carlos Pinto, 2. Sava Lutai żółte kartki: Olczak - Wyzga widzów: 160 Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

