NS: Koszulki Mioduski WON na piątkowy mecz z Wisłą

Ja - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Kazdy sposob jest dobry zeby zzarobic.

A czy juz ustaliliscie kto zamiast Mioduskiego?

Czy macie w dupie na klub i liczy sie tylko wasze? odpowiedz

jarekk - 50 minut temu, *.116.4 W gwarze współczesnej to by było miodulski wypad. odpowiedz

Fanatyczny piknik - 51 minut temu, *.137.134 Czy kumaci odwiedzą piłkarzy? odpowiedz

Legionista - 55 minut temu, *.centertel.pl Jak m nałożyć tego T shirta? Na kurtkę? To muszę kupić chyba rozmiar XXXXL?

Bo tak nie wejdzie na kurtkę. No bo chyba w lutym nie będę stał na zimnie w samym T-shircie? odpowiedz

Nick - 56 minut temu, *.186.20 Obawiam się, że takie działania popychają Legię w stronę, w którą już poszły ŁKS, Widzew, Zawisza, Groclin, Polonia W-wa, Amica czyli peryferie piłki nożnej. Lepsza byłaby akcja "wszyscy na Wisłę", "cała Warszawa za Legią" itp. Pan Mioduski to nie jest prezes marzeń, ale patrząc historycznie, to w wymienionych drużynach byli tacy właściciele, którzy pospuszczali te drużyny do 4 ligi albo w ogóle się znudzili i doprowadzili do upadku klubu. Chyba dla Legii - obecnego mistrza Polski - nikt tego nie chce? odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co się stało, że staniało? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jedna wielka masakra, jak widać niektórzy dosłownie na wszystkim chcą zarobić..... odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mordo Ty moja . odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.18.128 Mówiłem to zanim stało się modne odpowiedz

