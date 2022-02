Ławrynowicz drugi w 1. zawodach PP

W Drzonkowie rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym, w międzynarodowej obsadzie. Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął zawodnik Legii, Daniel Ławrynowicz . Wśród kobiet, miejsce dziewiąte zajęła 17-letnia Maja Biernacka . Ławrynowicz uzyskał czwarty wynik w szermierce (27 wygranych pojedynków, 250 pkt.), szósty w pływaniu (2:05.47 min.), był zdecydowanie najlepszy w jeździe konnej (300 pkt.) oraz uzyskał drugi czas w biegu ze strzelaniem (10:29.36 min.). W rywalizacji do lat 17 (w trójboju), zwyciężyła Hanna Jakubowska , która uzyskała drugi rezultat w pływaniu (2:18.37 min.) oraz najlepszy wynik w laser-runie (10:21.33 min.). Drugi był Igor Radomyski , który w pływaniu zajął drugie miejsce (2:07.75 min.), drugi był również w biegu ze strzelaniem (9:37.67 min.). Wyniki legionistów: Mężczyźni: 2. Daniel Ławrynowicz, 15. Kacper Klimczak, 32. Łukasz Nowik, 33. Igor Radomyski, 43. Krzysztof Majcher, 45. Antoni Ruzik Kobiety: 9. Maja Biernacka, 11. Michalina Wierzba, 14. Paulina Myrda, 17. Wiktoria Wierzba, 18. Małgorzata Karbownik, 21. Pola Wolska, 24. Patrycja Kieraga, 28. Katarzyna Dębska, 30. Malis Kacar, 32. Hanna Jakubowska, 34. Aleksandra Kazubska, 36. Hanna Matusik U-17 mężczyzn: 2. Igor Radomyski, 12. Łukasz Nowik, 17. Antoni Ruzik, 18. Krzysztof Majcher U-17 kobiet: 1. Hanna Jakubowska, 6. Hanna Matusik, 11. Aleksandra Kazubska, 18. Katarzyna Dębska, 20. Malis Kacar

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.