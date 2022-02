Komentarz: Dariusz Mioduski, czyli Legia to ja

Ostatnie miesiące nie były dobrym czasem dla aktualnego właściciela Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego, a ostatnie kilkanaście tygodni to prawdziwa kumulacja złych wydarzeń: - piłkarska Legia sięgnęła dna ligowej tabeli; - niektóre projekty i wizje – jak ta z Markiem Papszunem – upadają, zanim zostaną wprowadzone w życie; - pion sportowy przechodzi zmiany akurat w trakcie okienka transferowego; - do klubu z butami wchodzi polityka w postaci afery mailowej, której bohaterem został pełnomocnik zarządu klubu, Mariusz Chłopik, czego późniejszym następstwem była jego rezygnacja (tylko w teorii) z pracy przy Ł3 w wyniku zakulisowych nacisków władz Warszawy; - w przestrzeni medialnej pojawiają plotki o tym, że klub zalega miastu kilka miesięcy z czynszem za stadion; - początek wiosny na boisku jest tak kiepski, że po trzech meczach z najsłabszymi rywalami zespół nie potrafi odbić się od dna i sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna; - pokład jako pierwszy opuszcza kapitan drużyny za marne 3 mln euro; - SkyBox na stadionie oddany jest do dyspozycji patoinfluencerów z innego prywatnego przedsięwzięcia właściciela Legii, który w ten sposób chce budować markę Legii wśród młodzieży niezainteresowanej piłką nożną; - tenisowa Legia, która została ponad 2 lata temu zaorana przez obecnego właściciela, zostaje po cichu przekazana za bezcen innej spółce zaraz po uzyskaniu 30-letniej dzierżawy kortów. Wszystkie te sytuacje doprowadziły do powiedzenia „dość!” nie tylko przez kibiców, którzy już od dawna patrzyli na ręce klubu i mieli różne wątpliwości, ale także przez te osoby, które do tej pory pokładały dużą wiarę w obecne władze i nie widziały dla Legii innej opcji. Tenis jak papierek lakmusowy W niedzielę Dariusz Mioduski opublikował długie oświadczenie. Próbował w nim wytłumaczyć, jak to jest z tą sekcją tenisa Legii, a jedyne co zrobił, to potwierdził wcześniejsze publikacje i zasiał kolejne wątpliwości, które nakazują zadać kolejne pytania. Mioduski oczekuje tego, byśmy wszyscy, całe legijne środowisko, nie widzieli żadnego problemu w tym, że Legia Warszawa SA sprzedaje 100 proc. udziałów Legia Tenis sp. z o.o. innej spółce Dariusza Mioduskiego, ponieważ wszystko to jest po to, by „planowane wielomilionowe inwestycje nie były realizowane kosztem klubu piłkarskiego”. Przyjmując tę retorykę, Akademia Piłkarska Legii sp. z o.o. jest dużo większym obciążeniem dla Legii Warszawa SA i także przez wiele lat nie będzie przynosiła zysków. Odwróćmy więc myślenie: To zadłużony na ponad 190 mln zł z otwartymi liniami kredytowymi klub piłkarski jest kulą u nogi dla sekcji tenisowej i niewykluczone, że ogranicza możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania. Można przypuszczać, że Dariusz Mioduski ma w zanadrzu partnerów, którzy wyłożą swoje pieniądze i wejdą do tenisowej Legii. Prezes pisze, że kilka lat wcześniej funkcjonował zły układ, bo "obiekt zarządzany był przez bardzo różne podmioty i nie miał z Legią formalnie nic wspólnego" . W takim razie, jaki formalny związek ma piłkarska Legia z obecną tenisową Legią, skoro we wrześniu 2021 przestała być właścicielem tej drugiej? Aktualnie wszystko spina tylko, albo aż, osoba Dariusza Mioduskiego. Czy to dla legijnej społeczności i władz Warszawy wystarczający gwarant? Prawdopodobnie przekonamy się o tym już wkrótce, bo temat nie zniknie bez wyjaśnienia. Drugim, mniej optymistycznym scenariuszem może być taki, że Legia piłkarska zmieni właściciela, a właścicielem tenisowej pozostanie Wawa Group SA, czyli wszystko wróci do sytuacji sprzed kilku lat. Pamiętamy, jak obecny prezes nie porozumiał się z dobrze prosperującą sekcją zarządzaną przez kibica Legii, Artura Bochenka z Warsaw Sports Group. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeden istotny fakt: na początku 2019 roku ówczesna tenisowa Legia (WSG) przygotowała ofertę dotyczącą dzierżawy kortów przy ul. Myśliwieckiej. Tę wspólnie z piłkarską Legią składano w ratuszu. W międzyczasie jednak sekcja została z tematu wyrugowana, Legia założyła nową spółkę (Legia Tenis sp. z o.o.) i tę samą ofertę przedłożyła prezydentowi Warszawy, kreując swój wizerunek związany z Igą Świątek, jednocześnie nie mając nic wspólnego ani ze szkoleniem zawodniczki, ani prowadzeniem jej w barwach Legii (po odejściu z WSG Iga Świątek nawet nie wystąpiła o licencję w barwach Legii w Polskim Związku Tenisa) oraz nie posiadając żadnego funkcjonującego zaplecza oraz zawodników, a jedynie nazwę, herb i podpis Dariusza Mioduskiego. Dlaczego więc teraz mamy uwierzyć na słowo prezesowi? Warto zadać już teraz zadać pytania: Na jak długo Legia Tenis sp. z o.o., której właścicielem jest Wawa Group SA, ma zgodę na używanie herbu i nazwy? Czy odbywa się to na tej samej zasadzie, jak z pozostałymi sekcjami, które prowadzone są przez różne podmioty, a które co roku muszą przedłużać licencje na funkcjonowanie jako Legia? Czy nowy projekt „Lexus Talents by Legia” to formalnie projekt koordynowany Legia Tenis czy bardziej Wawa Group? To są kwestie, które nie znikną, szczególnie w obecnej sytuacji. Właściciel klubu pisze, że wkrótce przedstawi wszystkie plany publicznie. Najpierw jednak będzie musiał składać obszerne wyjaśnienia przedstawicielom miasta, którzy od kilku dni sondują wariant unieważnienia uchwały o dzierżawie… Prezes swoim pismem chciał zapewnić, że on jest gwarantem i nieważne czy formalnie prowadzi sekcję spółka X, czy spółka Y. Liczy się tylko Dariusz Mioduski, bo "Legia to ja". Tymczasem w tej chwili obecny właściciel nie jest nawet gwarantem utrzymania najważniejszej sekcji w Ekstraklasie. Legia Warszawa to coś więcej, to społeczność zaangażowanych ludzi, setek tysięcy kibiców, którzy w każdym momencie będą patrzyli na ręce aktualnie rządzących. Choć w pierwszej chwili wielu mogło dać się zwieść pustym obietnicom, to prędzej czy później następuje weryfikacja wypowiedzianych słów. Aktualnie ta weryfikacja wydaje się być negatywna na bardzo wielu płaszczyznach i nie możemy ze spokojem i zaufaniem patrzeć w przyszłość. Z dużą dozą pewności mogę napisać, że ciąg dalszy problemów nastąpi… Woytek

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Leśny Dziadek - 25 minut temu, *.orange.pl Nie sądziłem, że dożyję takich czasów. Piszę na różne tematy, ale wyć się chce, bo jeżeli ktoś jest chociaż trochę świadomy sytuacji, to wie, jak ona wygląda. Coraz szybszymi krokami zbliża się koniec, aż strach pomyśleć, co to słowo może oznaczać...

Z drugiej strony, może znajdzie się solidny kupiec, który to wszystko poukłada.

Bo chętnych będzie sporo, tylko żeby nie okazało się, że z deszczu, pod rynnę.

A może się okazać, że ten człowiek coś kiedyś podpisał i jest po ptakach.

Obym się pomylił... odpowiedz

Pan Jan - 32 minuty temu, *.centertel.pl Żal patrzeć na to co rozgrywa się kosztem wizerunku naszej Legii. Śmierdzi na odległość dużym przekrętem by przejąć Legię za grosze. odpowiedz

Dariusz Tociota - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Podklejcie ten felieton jako główny news na stronie zamiast wyniku meczu z Nieciecza. Niech wali ludzi po oczach.

odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.aster.pl Najgorsze jest to, ze każdy ( wielki ) klub w Polsce miał, ma lub będzie miał swojego mioduskiego…

Polonia miała króla, Widzew cacka, Wisła rekinów itd… to jest niepojęte dla mnie, ze można zniszczyć przez swoją głupotę, chciwość i niegospodarność stuletni Klub, tradycje i historie, nie ponieść żadnych konsekwencji równocześnie zarabiając drenując Klub do upadłego. Co się w Legii dzieje to przechodzi ludzkie pojęcie odpowiedz

Blue spirit - 1 godzinę temu, *.skybroadband.com It's so sad to see a club of the magnitudes of Legia in this situation. I remember your club in the 80s and 90s giving the likes of Barcelona and Man utd a game. Remember you beating Sampdoria, Blackburn etc. Legia is an institution, the most important club in Poland. Actually more than a club. I hope you get back to your rightfull place. Best wishes from a Rangers fan odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czas na rozmowę wychowawczą z mioduskim i jego przydupasami! odpowiedz

Miasto Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech ktoś q.rwa prześwietli w końcu tego dziada,jego majątek, źródło przychodów, abyśmy dowiedzieli się czy tego pajaca stać na to aby był właścicielem Legii,bo chyba nie liczy tylko na kasę z c+ do utrzymania funkcjonowania klubu.Prawdopodobnie w niedługim czasie skończymy z potężnym długiem nie do spłacenia. odpowiedz

Ytek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No dobrze, to kto i kiedy wykłada na kupno klubu kasiorkę? Zbiórka na Żylecie na meczu z Wisełką. Może nie starczyć... A może rozpytacie Koralika i Pędzla gdzie pieniądze LM i awansu do ćwierćfinału LM? Jak rozliczamy to zróbmy to do dokładnie... odpowiedz

odpowiedź - 1 godzinę temu, *.feromedia.eu @Ytek: za chwilę żaden inwestor nie zwiąże się z Klubem bo spadek do I Ligi może okazać się najmniejszym wymiarem kary pod rządami tego cwaniaka z lokami... odpowiedz

sisi - 40 minut temu, *.chello.pl @Ytek: To ty myślisz,że on wykłada kase na klub? przecież on tylko pożycza hajs.Coś w stylu,pożycze komuś 100 zł otrzymam zwrot np. 105 zł.To tylko pożyczkodawca dla klubu,co prawda na mniejszym procencie niż banki pożyczają,ale cały czas tylko pożyczkodawca. odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.antik.sk Brawo Woytek niezawiodlem sie na Tobie - dpbrze i prawdzwie napisane mimo ze niezaskrobi Ci toen artykul sympati prezesa odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl Fakty są takie, że Mioduski za 5000 zł sprzedał sam sobie sekcje tenisową z jej pełną infrastrukturą. Każdy wie, że 30 letnia dzierżawa kortów i korzyści, jakie z tego wynikają mają dużo większą wartość, niż to, co z jednego konta na drugie przelał sobie nasz wszechprezes.



Jednocześnie Pan Dariusz zaciągnął na Legię mase kredytów, gdyż budżet się nie spinał. Jeśli łaskawie zgodzi się sprzedać klub, to nie dość, że na Legii piłkarskiej nic nie straci (bo nie wyjął ze swoich, tylko skredytował niespinający się budżet), to jeszcze pewnie zarobi. A sprzedając klub zachowa wciąż prawa do Legii tenisowej, gdyż ta nie ma już nic wspólnego z Legia S.A., bo jest własnością innej spółki.



Gdyby miasto wiedziało, że Pan Dariusz tak je wyroluje, to na bank nie zgodziłoby się na 30-letnią dzierżawę bez przetargu, o czym napomknął Woytek.



Dariusz Mioduski otacza się śliskimi ludźmi pokroju harcerzyka Chłopika, wiernego druha premiera, którzy kolejnymi radami wpędzają klub w coraz większe kłopoty.



Dariuszu Mioduski, jesteś najgorszym właścicielem i prezesem w historii, co potwiersza całokształt Twojej twórczości. Nie dość, że śrubujemy rekord porażek i osiągamy sportowe dno, to również marketingowo i promocyjnie jesteśmy na dnie. Sportsbar od wielu miesięcy jest zamknięty i nie zarabia. Jakość odzieży w klubowym fanstore jest poniżej poziomu Pepco. Asortyment też jest żałosny. Stadion jest oklejony wizerunkami piłkarzy, którzy już w Legii nie grają. Takich przykładów żenującego zarządzania można by podać więcej.



#mioduskiwon odpowiedz

Dariusz Tociota - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Brat: typ od paru lat nie potrafi skomercjalizować nazwy stadionu, a kręci waly na spółkach. Nie jestem sympatykiem obecnego ratusza, ale mam nadzieję, że go dojada odpowiedz

sisi - 32 minuty temu, *.chello.pl @Brat: Co ty piszesz o Chłopiku,który podał się do dymisji,jak prezesem spółki Mioduskiego WAWA Group jest Herra związany z PO.

Poczytaj o Herze

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/421883,skandal-z-premiami-w-pl-2012-przecieny-obywatel-musialby-pracowac-cwierc-wieku.html



https://www.salon24.pl/u/michal1000/395787,marcin-herra-od-pompiarza-do-menedzera odpowiedz

spasiony - 2 godziny temu, *.17.55 You can fool some people some time, but you can't fool all the people all the time... Predzej czy pozniej maski sie zsuna, gacie opadna, szambo sie przeleje i tego chyba jestesmy swiadkami. Pamietajcie jednak, ze prezes tysiaclecia nie jest jedynym szkodnikiem, na klubie zeruje wielu cwaniakow z jego otoczenia. Az chcialoby sie zacytowac Franza Maurera... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.