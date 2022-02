Siatkówka

Siatkarze Legii zagrają z liderem

Środa, 23 lutego 2022 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę siatkarze Legii Warszawa rozegrają awansem mecz z aktualnym liderem rozgrywek I ligi, a jednocześnie zespołem będącym zdecydowanym faworytem do awansu do PlusLigi. Legioniści o godzinie 17:00 podejmować będą BBTS Bielsko-Biała.



BBTS w obecnym sezonie wygrał 16 z 22 spotkań i z 51 punktami na koncie prowadzi w tabeli. Legia po ostatniej porażce z AZS-em AGH Kraków zajmuje miejsce dziesiąte i do premiowanego grą w play-off miejsca ósmego traci już pięć punktów. W sobotę legionistów czeka bardzo trudne zadanie.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym pod koniec grudnia, legioniści przegrali w Bielsku-Białej 0-3, w setach do 22, 20 i 17. Bielszczanie do meczu przystąpią niespełna 48 godzin po spotkaniu ligowym w Głogowie i w tym stołeczna drużyna może upatrywać swojej szansy. Ostatniej porażki zawodnicy BBTS-u doznali 5 lutego w Świdniku z miejscową Avią, gdzie przegrali w tie-breaku 9-15.



Bilety na sobotnie spotkanie w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne) zakupić będzie można przy wejściu do hali przy ulicy Niegocińskiej 2a (OSiR Mokotów). Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 26 lutego 2022 roku, g. 17:00

Adres hali: Warszawa, ul. Niegocińska 2a [OSiR Mokotów]

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)