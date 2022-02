W rozegranym awansem meczu 29. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała z liderem, BBTS Bielsko-Biała 1-3. Wyniki setów: 25-19, 22-25, 15-25, 20-25. 5 marca o godzinie 17:00 legioniści zagrają kolejne ligowe spotkanie we własnej hali, a ich rywalem będzie ZAKSA Strzelce Opolskie. Legia Warszawa 1-3 BBTS Bielsko-Biała 25-19, 22-25, 15-25, 20-25 Legia: 1. Patryk Akala, 2. Kamil Leliwa, 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 6. Tomasz Obuchowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień, 18. Bartosz Tomczak (L) BBTS Bielsko-Biała: 1. Jarosław Macionczyk, 4. Wojciech Siek, 5. Radosław Gil, 6. Mateusz Zawalski, 7. Sergiej Kapelus, 8. Jan Lesiuk, 9. Bartosz Pietruczuk, 10. Adrian Hunek, 11. Bartosz Fijałek (L), 12. Dawid Waligóra, 13. Tomasz Piotrowski, 19. Ryan Coenen, 22. Jake Hanes, 23. Paweł Gryc, 27. Kacper Ledwoń (L) Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

