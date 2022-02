W sobotę zbiórka krwi na Legii

Poniedziałek, 21 lutego 2022 r. 17:29 KHDK Krewcy Legioniści

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi, która odbędzie się już w najbliższą w sobotę, 26 lutego w godzinach od 9:00 do 14:00 na stadionie Legii Warszawa. Akcja tradycyjnie organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa.



Legia Warszawa przeznaczyła dla wszystkich krwiodawców bilety na mecz Legia Warszawa – Śląsk Wrocław (7.03.2022 godz. 19:00).



Z uwagi na niski stan zapasów krwi w woj. mazowieckim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podstawi na Legię aż 3 autokary, pozwoli to skrócić czas oczekiwania dla krwiodawców. Ponadto RCKiK przygotowało dla krwiodawców naszej akcji prezenty - niespodzianki. Oczywiście, jak zawsze, nasi krwiodawcy otrzymają pamiątkowe podziękowania.



Widzimy się na stadionie Legii!