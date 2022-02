Zgrupowanie reprezentacji w Legia Training Center

Poniedziałek, 21 lutego 2022 r. 17:18 źródło: polsatsport.pl

Selekcjoner reprezentacji Polski podjął decyzję w kontekście przygotowań kadry do meczu z Rosją. Czesław Michniewicz wybrał Legia Training Center na bazę treningową zespołu. Legia chętnie się zgodziła na tę propozycję - informuje polsatsport.pl.

Michniewicz, który do końcówki października był trenerem stołecznej drużyny, szukał najlepszego logistycznie miejsca by kadrowicze po ligowych meczach jak najszybciej mogli dotrzeć na zgrupowanie. Reprezentacja ma mieszkać i trenować w LTC przez trzy dni (21-23 marca). W środę, wieczorem drużyna wyleci do Moskwy, a dzień później (24 marca) zmierzy się z Rosjanami.