Na stadionach: Wariant ultra

Wtorek, 22 lutego 2022 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po dłuższej nieobecności wracamy z dobrze znanym cyklem "Na stadionach", który na naszych łamach ukazywał się przed kilkanaście lat, a w którym przedstawiamy raport z trybun polskich stadionów. W ostatni weekend rozgrywano mecze ekstraklasy, zaś w kolejny wystartuje runda rewanżowa I i II ligi. W ekstraklasie tematem przewodnim niedawno był sektor gości w Częstochowie, przypominający klatkę.



Jako że temat ten znalazł się na tapecie, zapowiedziano "przebudowę" wspomnianego sektora, który obecnie może pomieścić 300 widzów. Według naszych informacji, na razie jedyną zmianą, jaka może mieć tam miejsce, będzie nieznaczne obniżenie płotu. W najbliższy weekend wspomnianą "klatkę" odwiedzą fani z Płocka.



W ostatniej kolejce najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazali się legioniści, którzy w nadkomplecie stawili się w Niecieczy, gdzie odpalili race. Nie jako pierwsi, ale jako jedni z nielicznych zaprezentowali pokaz pirotechniczny w tej małopolskiej miejscowości. W dobrej liczbie stawił się także Raków w Zabrzu, jak również Cracovia na dalekim wyjeździe do Białegostoku. Trzy mecze odbyły się bez udziału przyjezdnych, a oprawy przygotowali fani Termaliki (i to aż trzy ;)), Jagiellonii (flagowisko i serpentyny) oraz Lechii. Gdańszczanie na meczu z Lechem, rozgrywanym niestety bez przyjezdnych, zaprezentowali oprawę "Wariant Ultra", z wykorzystaniem pirotechniki.



W następnej kolejce najciekawiej zapowiadają się mecze Legii z Wisłą oraz Pogoni z Lechem - choć w przypadku tego drugiego meczu, ze względu na brak sektora gości na budowanym stadionie w Szczecinie, zabraknie kibiców "Kolejorza".



Ekstraklasa:



Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (650)

Komplet widzów obejrzał mecz w Niecieczy - bilety rozeszły się już cztery dni przed nim. Fani Termaliki zaprezentowali folioniadę w barwach, malowaną sektorówkę oraz flagi na kijach. Kibice Legii przyjechali w nadkomplecie, z dwiema flagami, a ok. 250 osób zajęło miejsca na sektorze obok "klatki". Warszawiacy na stadion weszli spóźnieni, przez co doping rozpoczęli wraz z początkiem drugiej połowy. W niej także odpalili 25 rac i stroboskopy.



Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (395)

Kibice Rakowa wykorzystali przyznaną im pulę wejściówek od Górnika - 395 sztuk. W sektorze gości wspierani byli przez Chemika Kędzierzyn (45) oraz Stomil (5). Wywiesili siedem flag i płótno "Uwolnić Janusza Walusia".



Śląsk Wrocław - Piast Gliwice (280)

Gliwiczanie przyjechali do Wrocławia w 280 osób, w tym zaprzyjaźnieni kibice GKS-u Jastrzębie (85). Na tym wyjeździe zadebiutowała wyjazdowa flaga Piasta - "On tour". Wywiesili łącznie 8 flag, w tym płótna Bate i GKS-u Jastrzębie. Na meczu 5,8 tys. widzów. Fani WKS-u niezadowoleni z porażki i ostatnich wyników drużyny, czemu dali wyraz po końcowym gwizdku.



Jagiellonia Białystok - Cracovia (200)

Kibice Cracovii do Białegostoku przyjechali w ok. 200 osób. Przyjezdni z jedenastoma flagami, w tym płótnem GKS-u Tychy. Gospodarze zaprezentowali flagowisko oraz rzucili serpentyny. Wraz z nimi Mazur Ełk (35). Na meczu 6,2 tys. widzów.



Wisła Kraków - Górnik Łęczna (148)

Wiślacy kilka dni przed meczem odwiedzili swoich piłkarzy w centrum treningowym i zapowiedzieli, czego od nich wymagają. Do rozmowy włączył się nowy trener drużyny, a były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek. "Trenerze, 100% poparcia!" - poinformowali po wizycie w Myślenicach wiślacy. Po bezbramkowo zremisowanym spotkaniu Brzęczek poprosił kibiców z młyna o brawa dla piłkarzy za pełne zaangażowanie w mecz, a następnie zaintonował przyśpiewkę "Jazda, jazda, jazda, Biała Gwiazda". Górnik przyjechał w dobrej jak na poniedziałek liczbie, 148 osób, w tym Motor Lublin (56) i Chełmianka Chełm (5). Wywiesili trzy flagi. Na poniedziałkowym meczu obecnych 10 tys. widzów.



Zagłębie Lubin - Wisła Płock (45)

Niewiele ponad 2,5 tys. kibiców na trybunach, w tym ok. 200-osobowy młyn lubinian. Fani z Płocka przyjechali w 45 osób, z niewielką wyjazdową "wizytówką" oraz płótnem poświęconym zmarłemu kibicowi.



Lechia Gdańsk - Lech Poznań (-)

Lechiści zaprezentowali oprawę składającą się z herbu Gdańska w otoczeniu flag na kijach oraz transparentu "Wariant Ultra". Następnie całość została podświetlona pirotechniką. Niestety spotkanie rozegrano bez kibiców gości, co jest karą za meczu obu drużyn w Poznaniu z lutego 2020 roku.



Stal Mielec - Pogoń Szczecin (-)

Niestety mecze w Mielcu rozgrywane są bez kibiców gości, z powodu budowy hali w pobliżu stadionu. Gospodarze ze skromnym młynem i transparentem "#OprawaToFajnaSprawa".



Warta Poznań - Radomiak Radom (-)

Najniższa frekwencja na meczach 22. kolejki ekstraklasy - w Grodzisku Wielkopolskim mecz obejrzało niewiele ponad półtora tysiąca kibiców.





Wyjazd tygodnia: ok. 650 kibiców Legii Warszawa w Niecieczy

Oprawa tygodnia: Choreo Lechii na meczu z Lechem



