Wsparcie dla Grześka "Belma" - licytacje, bluzy

Wtorek, 22 lutego 2022 r. 10:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa kontynuują pomoc dla Grzegorza "Belmo" Boguszewskiego, którego czeka długa i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Regularnie na licytacje trafiają legijne pamiątki, z których cały zysk przeznaczony będzie na wsparcie legionisty. Licytacje prowadzone są TUTAJ. Ponadto LTM Warsaw przygotował bluzy z kultowym hasłem "Warsaw Football without hooligans is nothing", które zamawiać można do końca lutego, a cały zysk z ich sprzedaży przekazany zostanie na pomoc dla "Belma".



Czarne bluzy dostępne są w dwóch wersjach - z nadrukiem złotym lub matowym. Czas realizacji do 20 marca. Cena bluzy: 159 złotych plus koszty przesyłki (11 zł Orlen paczka, 14 zł Inpost paczkomat, 16 zł Inpost kurier). Pytania kierować należy na adres ltmwarsaw1916@gmail.com



Do realizacji zamówienia, obowiązkowe są wpłaty na konto:

Bank Millennium

71116022020000000177346954

W tytule należy podać ilość, kolor, rozmiar i ew. dane do wysyłki