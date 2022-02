Mecz w Częstochowie w sobotę

Ustalono terminarz 26. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa w sobotę, 19 marca, o godzinie 15. Najbliższe mecze Legii: 25.02.2022 (PT) 20:30 Legia Warszawa - Wisła Kraków 02.03.2022 (ŚR) 20:45 Legia Warszawa - Górnik Łęczna (PP) 07.03.2022 (PN) 19:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 11.03.2022 (PT) 20:30 Górnik Łęczna - Legia Warszawa 15.03.2022 (WT) 18:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 19.03.2022 (SO) 15:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Najbliższe 5 spotkań zadecyduje o utrzymaniu lub spadku. Z optymizmu już mnie dawno wyleczyli... odpowiedz

bizon - 2 godziny temu, *.orange.pl Ojojoj, ale szykuje się lanie:/ Legia ma wymarzony terminarz na odbicie się od dna. Jednak nawet teraz z najsłabszymi w lidze idzie nam fatalnie. Strach pomyśleć, jak wejdziemy w fazę meczów z ligową górą. Wówczas pętla na szyi będzie zaciskała się jeszcze mocniej bo o jakiekolwiek punkty będzie cholernie ciężko. Słabo to widzę... odpowiedz

Cegiełka - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W meczu z Rakowem każdy wynik poniżej 4-0 dla grajków z Częstochowy będzie można uznać za niezły wynik. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 3 godziny temu, *.orange.pl Wolę kiedy LEGIA gra w niedzielę wieczorem - trochę później psują mi humor :). odpowiedz

Misiowaty - 3 godziny temu, *.orange.pl @FC_ŻYRARDÓW:

W niedziele to oni grają dość wcześnie o 17:30, także dobrze że teraz nie grają w niedziele. Pewnie zaraz to się zmieni niestety odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk @FC_ŻYRARDÓW: w niedzielę przeważnie grają o mistrza a dla spadkowiczów to piątek po południu albo poniedziałek odpowiedz

Kibic L - 25 minut temu, *.t-mobile.pl @FC_ŻYRARDÓW: znając życie wyjazd do Poznania będzie w niedzielę.... odpowiedz

