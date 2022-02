Od 1 marca stadiony otwarte w pełni

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o zniesieniu większości restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Od 1 marca zniesiono m.in. ograniczenia dotyczące liczby osób niezaszczepionych mogących zasiąść na stadionach piłkarskich. Oznacza to, do zakupu biletu i wejścia na stadion nie będzie już konieczne okazywanie certyfikatów szczepienia, a obiekty będą mogły być wypełnione kibicami w 100%.

Yesman - 9 minut temu, *.t-mobile.pl Wystarczyło żeby w Kanadzie kierowcy ciężarówek wyszli na ulice, aby ogólnoświatowa plandemia się zakończyła. odpowiedz

Korwinista - 29 minut temu, *.88.97 Ale jak chcesz kupić bułkę na śniadanie to sklepie kagańce odpowiedz

Ja - 30 minut temu, *.vectranet.pl I który to raz foliarze rację mieli :) jak łatwo było zmienić narrację, oczy skierować na wschód i wygasić temat "najzjadliwszego wirusa wszechczasów". Pierwsza lekcja: wyłączacie media głównego nurtu i nie ma żadnego z problemów przez nie rozdmuchanych. odpowiedz

Maciex - 38 minut temu, *.play-internet.pl Co za różnica skoro i tak kibice sukcesu nie przyjdą z wiadomych względów a co za tym idzie w dalszym ciągu nie zapełnimy stadionu już nie mówiąc jaki smutek człowiek ma na twarzy patrząc ile wolnej przestrzeni jest na samej Żylecie. odpowiedz

putkas - 43 minuty temu, *.orange.pl Koniec świata. Umrzemy wszyscy. Niezaszczepieni na stadionie w niekontrolowanej liczbie?! SKANDAL! odpowiedz

Luk - 54 minuty temu, *.play-internet.pl I w końcu koniec tej fikcji z podawaniem, że jest się zaszczepionym. odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl O nie!!! Umrzemy! Wszyscy!!! odpowiedz

