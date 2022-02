U-15: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 15 Rafał Lasocki podał listę powołanych zawodników na konsultację selekcyjną, która w dniach 1-3 marca odbywać się będzie w Siedlcach. Wśród powołanych znalazło się czterech legionistów: Jakub Adkonis, Aleksander Iwańczyk, Mikołaj Kotarba i Kacper Potulski. Kadra na konsultację: Jakub Adkonis (Legia Warszawa) , Kornel Bachula (Raków Częstochowa), Piotr Chrapusta (Wisła Kraków), Mateusz Cyrek (Śląsk Wrocław), Igor Draszczyk (Lech Poznań), Kacper Gołda (Stal Rzeszów), Aleksander Iwańczyk (Legia Warszawa) , Kamil Jakóbczyk (Hutnik Kraków), Hubert Jasiak (Górnik Zabrze), Borys Jesionowski (Lechia Gdańsk), Mikołaj Kotarba (Legia Warszawa) , Konrad Kożuchowski (Jagiellonia Białystok), Szymon Królak (Znicz Pruszków), Artur Ławrynowicz (Lech Poznań), Jakub Moćkun (Jagiellonia Białystok), Dawid Nos (GKS Katowice), Kacper Potulski (Legia Warszawa) , Jakub Przebierała (Lech Poznań), Dominik Sarapata (Górnik Zabrze), Patryk Skrzypczyński (Śląsk Wrocław), Karol Stefański (Jagiellonia Białystok), Dawid Szwiec (Górnik Zabrze), Hubert Śliczniak (Śląsk Wrocław), Filip Tokar (TS Przylep)

