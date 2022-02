Tobiasz będzie wypożyczony do Stomilu

????Bramkarz Kacper Tobiasz z Legii Warszawa trafi na wypożyczenie do pierwszoligowego Stomilu Olsztyn.

Kacper Tobiasz najbliższe miesiące spędzi na wypożyczeniu w Stomilu Olsztyn - poinformował na twitterze @Janekx89. W obecnym sezonie 19-letni bramkarz wystąpił w czterech spotkaniach pierwszej drużyny. Po sprowadzeniu w ostatnich dniach Richarda Strebingera w klubie podjęto decyzję by młody golkiper ogrywał się na poziomie wyższym niż trzecioligowy. Obecny kontrakt Tobiasza z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

