Plus lutego: Josue i Wieteska

W lutym legioniści rozegrali cztery spotkania. Ich rywalami byli: Zagłębie Lubin (3-1), Warta Poznań (0-1), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (0-0) i Wisła Kraków (2-1). Plusem tego miesiąca zostali autorzy zwycięskiej bramki w meczu z Wisłą Kraków, Josue i Mateusz Wieteska , którzy otrzymali po trzy plusy. Dwójka zwycięzców może ten miesiąc zaliczyć do udanych. Na cztery spotkania otrzymali trzy pozytywne noty. Portugalczyk miał swój spory udział przy trzech z pięciu trafień "Wojskowych" w tym miesiącu, za to "Wietes" strzelił gola, a dodatkowo grał pewnie w obronie. Na drugim miejscu znalazł się Lindsay Rose , co zdecydowanie jest sporym zaskoczeniem, jeśli mamy w pamięci jego zeszłoroczną dyspozycję. Stoper otrzymał trzy plusy, jednak przyznaliśmy mu również minusa za spotkanie z Wartą Poznań. Rose w trzech meczach bardzo dobrze radził sobie w defensywie, a w meczu z Wisłą zobaczyliśmy jego umiejętności ofensywne. Trzecie miejsce należy do Maika Nawrockiego , który otrzymał dwie pozytywne oceny oraz jedną negatywną, za zmianę, jaką dał w Niecieczy. Najniżej w naszej klasyfikacji znalazł się nowy nabytek Legii, Patryk Sokołowski . To największe negatywne zaskoczenie lutego, gdyż oczekiwania względem warszawiaka były spore. Sokołowski w każdym z czterech spotkań zagrał bardzo słabo. Liczymy jednak, że 27-latek odnajdzie swoją formę z czasów gry w Piaście Gliwice. Pełna klasyfikacja: Josue - 3 Mateusz Wieteska - 3 Lindsay Rose - 3 / 1 Maik Nawrocki - 2 / 1 Jurgen Celhaka - 1 Tomas Pekhart - 2 / 2 Cezary Miszta - 1 / 1 Paweł Wszołek - 1 / 1 Artur Boruc - 1 Kacper Skibicki - 1 Matthias Johansson - 1 Bartosz Slisz - 2 Ernest Muci - 2 Filip Mladenović - 2 Rafael Lopes - 2 Patryk Sokołowski - 4

0-711 - 42 minuty temu, *.plus.pl To, że Josue jest najlepszym zawodnikiem świadczy jak mierny jest to zespół. Gość, owszem, coś tam ze stojącej piłki zagra, czasem rzuci jakiegoś passa, ale jest mega statyczny, jednowymiarowy (tylko jedna noga) i mega emocjonalny... Legia=żal.pl Niestety. Okienko transferowe przespane: sprowadzono dwa odrzuty z Legii plus bramkarza, plus trener też odrzut, a sprzedani najbardziej wartościowi. Jak nie spadniemy to będzie cud. odpowiedz

ja - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @0-711:

Mowi ci cos nazwisko Pirlo ? ten to dopiero ogor 90%meczu dreptal :)

odpowiedz

Darek - 58 minut temu, *.chello.pl Już jesteśmy w czarnej dupie.Jak połamie się Josue to leżymy i kwiczymy.Krótko mówiąc jest po nas.

Dyrektor sportowy w czasie okienka transferowego zapadł w zimowy sen.Nie wiem na co liczył.Może uznał że na pierwszą ligę skład mamy calkiem mocny.

Bardzo mnie to dziwi,że w momencie gdy wszystko leży i nie ma nadziei na lepsze jutro człowiek wydawało by się legionista olał wzmocnienia. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 ja to sie ciesze ze nie przyszedl szysz - ten kaleka odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl przez kontuzje innych obroncow Rose pokazal ze umie grac w pilke jesli kilka meczy z rzedu rozegra Kastrati i Chaeatin to bedzie tak samo odpowiedz

majusL@legionista.com - 43 minuty temu, *.214.250 @Ja: facet ... otrzeźwiej, obejrzyj jeszcze raz te mecze na spokojnie - i zmienisz zdanie. haha odpowiedz

ja - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com:

Ogladam bardzo dokladnie ale nie mam zamiaru Ci nic udowadniac.

Ty pewnie z tych co jak padnie dla nas bramka to nawet o tym nie wiesz bo stoisz tylem i spiewasz nie poddawaj sie.....

Jak pisalem po 1 meczu Vadisa za gosc wie o co chodzi to tez mnie wysmialiscie :) odpowiedz

