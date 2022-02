Mioduski: Wprowadzamy istotne zmiany

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Kompletnie nieistotna zmiana.Kto by to nie był.Czy to jest Herra czy ktokolwiek inny to Mioduski nadal zarządza i on decyduje.Oprócz tego,że stworzono nowy stołek za pewnie niemałe pieniądze,nie zmieniło to niczego.Zwykłe słodkie pierdzenie Mioduskiego.

odpowiedz