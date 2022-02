Bilety na mecz z Górnikiem Łęczna

Czwartek, 24 lutego 2022 r. 11:54 źródło: Legionisci.com

2 marca o godzinie 20:45 Legia Warszawa rozegra na własnym stadionie mecz 1/4 finału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Bilety są dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty od 10:00 do 17:00, w niedziele od 10:00 do 16:00, a w dniu meczu od godziny 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.



UWAGA Ze względu na zmianę systemu biletowego, warto zwrócić uwagę na nośnik biletu, który został wybrany podczas zakupu. Przy bramkach wejściowych przed stadionem można użyć wyłącznie jednego nośnika - tego, który został wskazany w systemie biletowym (Karta Kibica, PDF - wydrukowany bilet lub SMS/Wallet - bilet zapisany w telefonie).