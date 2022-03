4-7.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 4 marca 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Na meczu piłkarzy widzimy się tym razem nietypowo, bo w poniedziałek. Tego dnia o 19:00 podejmować będziemy Śląsk. Również na tym meczu fani Legii ubrani będą na czarno. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy (17:00) w hali na Mokotowie - bilety do kupienia (10 zł ulgowe i 20 zł normalne) przy wejściu do hali. W niedzielę o 17:30 wspieramy koszykarzy, którzy na Bemowie mierzyć się będą z Astorią - bilety na Legiakosz.abilet.pl.



W norweskim Hamar na mistrzostwach świata w łyżwiarstwie szybkim kolejne starty czekają naszego panczenistę, Marka Kanię. Na 500 metrów legionista rywalizować będzie w drugim biegu dzisiaj o 18:07. Transmisja w sportowych kanałach Polsatu.



Rozkład jazdy:

04.03 g. 20:30 Pogoń Szczecin - Radomiak Radom

04.03 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice

05.03 g. 10:30 Legia II Warszawa - Warta Sieradz [LTC 6]

05.03 g. 17:00 Legia Warszawa - Zaksa Strzelce Opolskie [siatka, ul. Niegocińska 2a]

05.03 g. 18:00 Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda

05.03 g. 18:00 AZS UG Gdańsk - Legia Warszawa [futsal]

05.03 g. 20:00 Legia II Warszawa - Hutnik Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Astoria Bydgoszcz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

07.03 g. 19:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

07.03 g. 20:00 Jong Ajax - FC Den Haag



Młodzież:

05.03 g. 11:00 Widzew Łódź 07 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Małachowskiego 5/7/9]

05.03 g. 13:00 Legia U18 - Polonia Warszawa 03/4 [CLJ U18][LTC 6]

05.03 g. 15:00 Legia U14 - Lech Poznań 08 [LTC 7]

05.03 g. 16:00 MKS Grójec U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Sportowa 16]

05.03 g. 17:00 Festiwal Gier U10 (Legia U10, Varsovia, Jagiellonia Białystok, Stal Rzeszów)[LTC 7]

05.03 g. 17:00 AP Jagiellonia Białystok 06 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok]

07.03 g. 16:30 Legia Warszawa U-17 - UKS 9 Łomża U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]