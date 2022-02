Jarzębak sędzią meczu z Górnikiem Łęczna

Sebastian Jarzębak z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 1/4 finału Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Górnikiem Łęczna. Na liniach pomagać mu będą Bartłomiej Lekki i Damian Rokosz, sędzią technicznym będzie Radosław Trochimiuk, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Konrad Sapela. Obsada sędziowska 1/4 finału: Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków: Dominik Sulikowski (Gdańsk) Arka Gdynia - Raków Częstochowa: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Górnik Zabrze - Lech Poznań: Bartosz Frankowski (Toruń) Legia Warszawa - Górnik Łęczna: Sebastian Jarzębak (Bytom)

t - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Jakie to przykre, ale trzeba napisać, że tylko Puchar Polski może uratować sezon. No i oczywiście utrzymanie się... odpowiedz

