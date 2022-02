Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Wisłą!

Czwartek, 24 lutego 2022 r. 20:37 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy 11 biletów na piątkowe spotkanie Legii Warszawa z Wartą Poznań, ufundowane przez firmę Fortuna zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Czas start!



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.