Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl Chłop z 16 naprawdę był na boisku?? Od 55 min nawet komentator nie wymienił fo ani razu odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.18.86 Rysiu z Austrii w nastepnym meczu do bramki Miszta dziekujemy wypad do Łukowa ile to meczy mozna zawalac Legia do kur....nedzy to nie Orleta Łukow! odpowiedz

Karo(L) 1981 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gdzie logika, kupują doświadczonego bramkarza, a gra amator i puszcza bebola. Quo vadis Vuko?? odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie umieją kopać to chociaż głowami strzelili - co za wstyd z taką słabą ekipą wywalczyć w ostatnich minutach wygraną. 5-0 powinno być minimum z tych akcji co zrobili. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Wieteska zapakował jak shearer Woźniakowi na Wembley odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wieteska show... odpowiedz

Perkoz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wszyscy będą pamiętać że w Legii był ręcznik szmata Miszta i załatwił Legii spadek odpowiedz

Piłkarski poker - 2 godziny temu, *.plus.pl No jeżeli wyeliminujemy Misztę to może ci się udać odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Pierwsza liga czas na przygotowania.. taką grą śmiech na sali odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl strzały 16 - niecelne 10 - oto cała przyczyna straty punktów... jak nie umiesz kopać to bierz się za koszykówkę. odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.plus.pl Miszta Won odpowiedz

QQ - 2 godziny temu, *.media.pl Suchar na dziś:



Kibice powiedzieli prezesowi: won! Co odpowiedział prezes odchodząc z klubu?

- To wy spadajcie :) odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Wszołek gra dziś życiowy mecz. Sam mógł ten mecz wygrać. Kto go ściągnął, to jeden sprawa, a kto go wystawił - druga. odpowiedz

Dziekuje - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony:

Rozwiń swoją myśl odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.plus.pl Tobiasz i Kochalski byli to nie to trzeba było machoń Miszta wystawiać to teraz mamy. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Realista:

Prześledź cała sytuację. Bramka to wina zawodnika nr 16 odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tak baranie Vuko broń dalej wyniku i nie rób zmian...bo się na Muciego pogniewales. odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kurrrrrrrrrr....

To niemożliwe że ten patałach znowu roz...bał cały mecz ... co za wieszak na recznik ..spadamy jak nic odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.18.86 No i Miszta nas zalatwil ktory to juz raz po ..uja ci trenerzy sa nie widza ze ten bramkarz moze sobie pograc co najwyzej w Orleta Łukow albo Wisla Pulawy odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl Miszta jak kiedyś Kokoszanek łowca bramek odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy zasady się zmieniły? Z tego co pamiętam to bramkarz wystarczy że palec położy na piłce leżącej na ziemi i nie ma prawa przeciwnik w nią kopnąć. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl No to spadek. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kupić bramkarza do gry...i wstawić ręcznik na bramkę plus bezproduktywnego Sokołowskiego...Spadamy...... odpowiedz

Kibic z what's up'a - 2 godziny temu, *.plus.pl Cezary Marian Miszta Antolović odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Miszta gra na poziomie 4 ligii... Niech tam idzie bronić.. odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Miszta! Jesteś honorowym obywatelem Krakowa i tęczowych paziów!!! odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl A Tobiasz już w Stomilu gratulacje za mądre ruchy transferowe. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czarek Miasta a ejja ejja o... odpowiedz

Andrzej 486 - 2 godziny temu, *.230.253 Cienkie bolki odpowiedz

Kudlaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Huraaa wisla !!! Legia skisła

I nie zmienia sie nic w dupie trzeba zyc odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miszta wooooon! Ty się nadajesz do ogorów odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Ręcznik w bramce dostarczył emocji hehe odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Ręcznik brawo brawo brawo odpowiedz

Zmęczony - 2 godziny temu, *.mm.pl O co chodzi z tym transparentem na Vuko? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl "niepokonane miasto, niepokonany klub" - leci z trybun żylety - trochę ironicznie to brzmi biorąc pod uwagę że Legia przegrała najwięcej razy w lidze - aż 14 razy. Nikt tyle nie przegrał. odpowiedz

Wieniu - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Atmosferić: taki kumaty jestes a nie możesz rozkminić kontekstu tego komentarza? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl widzew-arka 1-4 teraz leci - mecz na wyzszym poziomie niz ta kopanina na łazienkowskiej. odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl ulala ale kopanina - obie drużyny to poziom 1 ligi. odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jaka ta Wisła żenująca odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.orange.pl Coś pięknego! Aejao! Odrodzenie! odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bez jaj przecież ta piłka po strzale Wszołka przekroczyła linię.Było to widać na powtórkach z boku odpowiedz

Do dziwaka - 3 godziny temu, *.68.68 @Byniu: zbyniu znałbys aie choc troche na pilce to wiedziałbys ze pilka musi przekroczyc linie całym obwodem linie żeby był gol. Teraz chcesz byc mądry a tylko sie ośmieszasz zbyniu odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Do dziwaka: Nie obrażaj ale dyskutuj. Twoje zachowanie świadczy o tobie. Wg mnie piłka przekroczyła całym obwodem linię i dziwię się ,że system goal-line nie był w użyciu. Zazwyczaj nawet jeżeli nie ma bramki jest pokazywana specjalna powtórka, a teraz tak nie było mimo, że decydowały centymetry i to jest dziwne. Ktoś bał się pokazać powtórkę z systemu goal-line? odpowiedz

Blitzkrieg - 3 godziny temu, *.190.173 @Byniu : Nieuważnie oglądasz widocznie. Była powtórka, która idealnie pokazała, że piłka CAŁYM OBWODEM nie przekroczyła linii. Gola być nie powinno. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Blitzkrieg: nie wiem nie widzialem, ale na pewno var powinien to sprawdzić a nie sprawdxił. Bo było tak na styku. Jak dla mnie gol. odpowiedz

Ten co pisał do dziwaka - 3 godziny temu, *.68.68 @Byniu : o czym chcesz dyskutować? Piłka nie przekroczyła linię A Ty piszesz pewny swego. Gol line naprawdę ? w Polsce ? Informuje Cię że nie ma tak właśnie się znasz odpowiedz

Dziaduszko - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ten co pisał do dziwaka: Kolega Byniu przesadził z system goal-line,którego w ekstraklasie chyba nie ma bo jest za drogi ale wg mnie VAR powinien to bardziej dokładnie sprawdzić,bo to było na styku,a takiej dokładnej analizy i przerwy sędziowskiej zabrakło.Bramkarz siedział w bramce i żąglował piłką,która częściowo znajdowała się za linią odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Byniu : zgadzam się,piłka z całą pewnością przekroczyła całym obwodem linię bramkową,aż dziw,że nie skorzystano z varu. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Nic dziwnego że Legia jest tam gdzie jest - wystarczyło teraz popatrzeć na to co robił Wieteska przy tym czechu - gapi się sirota na piłkę zamiast stanąć blisko przy czechu i go kryć - to jest właśnie głupota polskich piłkarzy - gapią się na piłkę zamiast pokryć. Nie padł gol bo czech ma lewą nogę do wsiadania do tramwaju a nie do grania. odpowiedz

Atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Oglądałem od 20:00 mecz Volendam-Helmond 2 liga holanderska i potem 20:30 przełączyłem na polską ligę Legia-Wisła... w różne światy - w holandii piękna gra techniczna kombinacyjna - a tu włączam i rąbanka na chaos - kilka podań wymienić to wielki wyczyn. W holandii sobie ładnie grają w trójkątach - ładnie się podaje i wychodzi na pozycję - wszystko idzie płynnie. A odbiory piłek są poprzez pressing - wszystko czysto - w Polsce kupa fauli i przerywania gry co zabija kompletnie płynność gry. odpowiedz

Blitzkrieg - 3 godziny temu, *.190.173 @Atmosferic: Ty weź już lepiej ruszaj, żeby dojechać do Szczecina zobaczyć jak Pogoń wam odjeżdża ;) odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @Blitzkrieg: Ja z mazowsza. odpowiedz

jk - 4 godziny temu, *.chello.pl Poodrzuci ktoś linka odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.aster.pl Poodrzuci ktoś linka? odpowiedz

Zaraz - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mistrzem Polski jest Legia,

Legia najlepsza jest,

Legia to jest potęga.......

odpowiedz

as - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Zaraz: cymbale odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Miszta

Rose ... Wieteska ... Nawrocki ... Mladenović

Celhaka ... Sokołowski

Kastrati ... Josue ... Skibicki

Włodarczyk odpowiedz

