Konferencja pomeczowa

Brzęczek: Kontrowersyjna stracona bramka

Piątek, 25 lutego 2022 r. 23:08 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jerzy Brzęczek (trener Wisły): Chcę podziękować zawodnikom za determinację i walkę w tym spotkaniu. Szczególnie, że Legia prowadziła przed większą część meczu, a mimo wszystko wyrównaliśmy. Dla mnie, ten gol stracony w doliczonym czasie gry był co najmniej kontrowersyjny. Niestety, tak jest w piłce nożnej i musimy to zaakceptować, i myśleć o następnych spotkaniach



Wiem, że nasza sytuacja jest ciężka w lidze, ale wiedziałem na co się piszę przychodząc do klubu. W piłce nożnej nigdy nie ma gwaranacji. Na pewno klub, dział sportowy pracują nad wzmocnieniami. Natomiast ja mam zaufanie do kadry, którą mam. Nasza pozycja w lidze nie stała się z dnia na dzień. Potrzebujemy punktów i wierzę, że przyjdzie seria meczów, w których będziemy je zdobywać. Wierzę w to. Ten sezon będzie ciężki i walka potrwa do ostatniego spotkania.