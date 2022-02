Cud na Łazienkowskiej!

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Marcin Borkowski

Asystent: Michał Gajda

Techniczny: Marcin Szczerbowicz



eLKa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Postanowiłem zbojkotować ten mecz i obejrzeć równoległy z Łodzi, gdzie Arka Gdynia grając mega piłkę zdemolowała wiceliderujący Widzew 5;2, i nie pomogło nawet 20 tysięcy na trybunach. Mecz elektryczny, na tempie, z akcjami (głównie Arki). Nie ta padaka, która jest teraz u nas. odpowiedz

Atmosferić - 46 minut temu, *.orange.pl @eLKa: też oglądałem chwile i byłem zszokowany dokładnością podań i grą, tam arka miała pomysł na ten mecz w przeciwieństwie do kopaniny legii i wisly - 5 razy lepsza gra niż w warszawie - oglądałem też chwile mecz z 2ligi holenderskiej volendam-helmond - i też przepaść - ładna gra techniczna - zero chaosu - wszystkie akcje ładnie technicznie rozgrywane krótkimi podaniami w trójkątach - zero fauli, kopania po trybunach i zero plagi niecelnych podań.



Krótko mówiąc - gra Legii ry RYNSZTOK - nie da się tego oglądać pełne 90 minut trzeba skakać po streamach. odpowiedz

(L)ychu - 28 minut temu, *.centertel.pl @eLKa: Fakt mecz jak o mistrzostwo ale tylko 1 ligi weż to pod uwagę . Łódż ma dwa kluby w tej 1 lidze a wcale nie jest to oczywiste że któryś z nich awansuje do e-klapy. Inny poziom walki bo tam jest walka i wielu kandydatów do awansu . odpowiedz

Martinez - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Miszta to dobry bramkarz, tylko głowa nie dojeżdża... odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl tylko te trzy pkt sa najwazniejsze a mozna bylo dzis tych z Wawelu strugnac mozniej szkoda odpowiedz

Darson73 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia w tabeli jezt za Wisłą bo liczą się bezpośrednie mecze a tu mamy 2:2 ale Wisła zdobyła bramkę na wyjeździe odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Darson73:

Nieuk. odpowiedz

C - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam nadzieje, ze z Miszty na jakiś czas ale wyleczył Vuko odpowiedz

Sobo(L)ew. - 1 godzinę temu, *.plus.pl @C: żeby nie wyleczył się tak jak z kulenovica swego czasu. odpowiedz

WachteL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Znamienne, że doczekaliśmy czasów, kiedy wygrana z Kisłą to cud na Ł3... No jaja. Trzy pkt do koszyka. Uff. odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ok, z tym zawodniczym potencjałem cud, czekam jeszcze na 6 takich i się utrzymamy. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trzeba Nam bardzo dużo cierpliwości i odporności na brudy z zewnątrz . Teraz każda wątpliwa sytuacja na naszą korzyść będzie komentowana stronniczo bo jesteśmy przecietni sportowo !!! odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wydaje mi się, że bramka dla Wisły była zdobyta nieprawidłowo. Swoją drogą nie pamiętam innego meczu, gdzie większość przyjęć piłki kończyło się jej odskoczeniem na kilka metrów. Czy oni grali w łyżwach? Mladen każde podanie za lekko. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mam nadzieje, że to oszałamiające, drgawkowo-chaotyczne, pierwszoligowe widowisko uratuje nas przed spadkiem do pierwszej ligi, oby. mioduski WON. odpowiedz

AdamJ - 2 godziny temu, *.chello.pl Miszta i Slisz (i Mioduski) won z Legii! odpowiedz

Swojak(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @AdamJ: żal. Pl odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Swojak(L): bo co? bo prawde napisal? odpowiedz

W szaLenstwie! GRAMATYKI NIE BĘDZIE.... - 2 godziny temu, *.252.10 MIODUSKI SZYBKO NIE ODEJDZIE, ZAPANOWAŁ JAK PUTIN NA WSCHODZIE....KOPACZE 3PKT!CIESZY ALE DALEJ BRAK TRENERA !LEGIA MUSI MIEĆ SUPER TRENERA JAK NA LEGIE PRZYSTALO, POLITYKA MOIDUSKIEGO JUŻ OBRZYDLA SAME STRATY I POTKNIĘCIA..DOŚĆ WOJNA DOWA U NAS TEŻ CZAS !UKRAINO!WALCZ!O SWOJE!JAK WARSZAWSCY POWSTANCY TYLKO ABY NIE BYŁO Z APUŻNO... odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @W szaLenstwie! GRAMATYKI NIE BĘDZIE....: Ale dlaczego miałby odejść... Sprzedaje Legia tennis do wawa group za 5000, by teoretycznie nie obciążać budżetu sekcji. Za to udziały w WAWA chce sprzedać po milion euro za kazde 10%. To juz nawet nie jest kreatywna księgowość tylko zwykły szwindel (dobrze że to wyszło... A co jeszcze nie ujrzało światła dziennego?). Przecież mu nie chodzi o wynik sportowy tylko o kasę...

Sekcja piłki nożnej co roku ma około 30 mln pln w plecy... Jakim cudem? Papier wszystko przyjmie... odpowiedz

MIODUSKI WON!PUTIN STOP! - 43 minuty temu, *.252.10 @Xxc: CZYLI ....MIODUSKI SZWINDLU!WON!Z!LEGII! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Miszta = Recznik. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nareszcie.

Myślę że Miszta już sobie pograł w Legii. A Skibicki w takim wymiarze czasowym to może dla mnie grać w każdym meczu. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Co Miszta jeszcze musi odj...ac żeby został usunięty od pierwszej drużyny odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.18.86 Wujek Jurek Brzęk teraz pier...na antenie nc+ o łokciu Wietesa az Juskowaiak go przywoluje do porzadku :) bramka jak najbardziej prawidlowa jak i tak dla Wisly zawiniona przez tego gamonia Miszte. odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję że ta wygrana doda wiary naszym piłkarzom, bo jak wiemy - Dla nas liczy się tylko mistrzostwo!!! odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Piter: kurczę stary, no może być z tym ciężko w tym sezonie. odpowiedz

Misiek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Drużynę trzeba budować wokół Josue odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oprawa "Oszust z Silvera" GENIALNA! Grę kopaczy przemilczę. odpowiedz

WBA - 2 godziny temu, *.as9105.com Wygraliśmy tylko dlatego ze mniej błędów popełniliśmy, ważne 3 pkt

odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wieteska show. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.206.239 Vuko czy ty wiesz co to są zmiany ???? Dlaczego nie dajesz pograć Włodarowi ??? A i po kiego wstawiasz Misztę ???? odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.centertel.pl A kogo miał wstawić?. Austriaka który jest trzy dni w klubie???. Pomysl trochę!!! odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Cud to będzie jak się pojawia transfery, Wisla ma lepsza ławkę. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Najważniejsze zwycięstwo.... i 3 pkt. Dzięki. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jaki cud???! odpowiedz

Siekierki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @wwwojtecky (L): Jak to jaki? Cud nad Wisłą! odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Teraz widać że to będzie ciężka walka o utrzymanie . Mental będzie bardzo ważny!! . odpowiedz

Legia to My. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski to ruski troll i dywersant odpowiedz

