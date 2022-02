Cud nad Wisłą!

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Marcin Borkowski

Asystent: Michał Gajda

Techniczny: Marcin Szczerbowicz



Plaskacz - 22 minuty temu, *.centertel.pl Znowu Lasyk i ci od var wypaczyli wynik. Bramka Gruszkowskiego nie powinna być uznana. odpowiedz

Legia mistrz - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl I pomyśleć że 28 miesięcy wstecz rozjechalismy ta Wiśle 7do 0. Do czego doprowadził Pan po oxsfordzie ten klub? Nawet za darmo niechcial em oglądać tego dziadostwa odpowiedz

Singspiel - 2 minuty temu, *.plus.pl @Legia mistrz: w Oksfordzie pudel to był, ale na wycieczce odpowiedz

Robin(L) - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Na wczorajsze tak wspaniale widowisko z poziomu trybun wybrałem się z synem 7 latkiem który pierwszy raz zdecydował się pójść mecz. Obejrzał dzielnie cały mecz po powrocie to domu na pytanie mamy jak mu się mecz podobał powiedział "słaby ten mecz był jakiś mama męczyli się ale jakoś wygrali" A najbardziej podobał mu się powrót wesołym autobusem 185 na Wilsona i to z całego wyjścia naecz zrobiło na nim największe wrażenie.

A teraz na poważnie słyszymy wypowiedź trenera wygrali zasłużenie. NIE szanowny Panie wygraliście fartem i to w ostatniej chwili z tak słabiutką drużyna jak Wisła.

Babol Miszty i ściemnianie o faulu którego nie było to jest dno. Niesety nie nadaje się na bycie nr 1 w bramce i niesety udowodnił to już nie pierwszy raz. Kilka zrywów naszych kopaczy jeszcze o niczym nie świadczy zweryfikują ich mecze z czubem tabeli z tak MOCNEJ LIGI w jakiej grają i wtedy zobaczymy jak to jest z tą ich ciężka praca zjednoczeniem drużyny i wszystkim innym o czym nam tak ładnie opowiadają.

Niesety obecną sytuacja nie napawa optymizmem a drzwi do 1 ligi już wam się uchylają coraz bardziej bo wszyscy będę grali przeciwko Legii odpowiedz

T75 - 59 minut temu, *.stansat.pl Legia - klub nad Wisłą ;) odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.209.147 Nadal się sobie dziwię, że zapłaciłem za oglądanie tego meczu. Poziom katastrofalny. Wisła przeraźliwie słaba, jak dla mnie na tę chwilę jest głównym kandydatem do spadku (nie widziałem jeszcze Łęcznej na wiosnę). My niewiele lepsi.

Gdy już się wydawało, że Miszta nabierze trochę pewności w bramce, to on popełnia kolejny karygodny błąd. Wprawdzie uważam, że ten gol nie powinien zostać uznany, ale bramkarz w takiej stykowej sytuacji powinien natychmiast rzucić się na piłkę całym ciałem, a nie dociskać ją ręką do ziemi, bo to oczywiste że noga napastnika będzie silniejsza od ręki bramkarza. Jak dla mnie to błąd w sztuce. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Celhaka dużo lepszy od Slisza, Rose też solidny mecz, ważne odbiory, najważniejsze że 3 pkt, odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Na meczu nie byłem,bo jest cyrk na boisku,a na trybunach jeszcze większy.Czasami mam wrażenie,że oprawa "czy leci z nami pilot?" dotyczy tak właściciela,jak i "decyzyjnych" wśród kibiców,bo czas na happeningi to już dawno minął.Efekt "wszyscy na czarno",czy "festiwalu pieśni weselnych" jest i będzie dokładnie taki,jaki skutek przynosi napis w dolnej/górnej części ekranu tv,"solidarni z Ukrainą".Słowa nic nie zmieniają,tylko czyny.Jedyną metodą na to,żeby Mioduski zmienił swoje podejście do prowadzenia klubu (tak tak,zmienił swoje podejście,a nie odszedł),jest tzw uderzenie po kieszeni,bo transparenty i okrzyki nie mają "mocy sprawczej" i tak naprawdę nic nie zmieniają.A może to Mioduski wespół z niektórymi z NaS współorganizuje te "protesty"?.Wszak niech tłum się wykrzyczy,to i ciśnienie spadnie?...... odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Gratulacje za zwycięstwo dla Calego zespoły z Wisłą trzeba zawsze wygrywać nie ważne jak ale Zawsze odpowiedz

Dzieciak1975 - 3 godziny temu, *.orange.pl Cud nad Wisłą! odpowiedz

PedroS-c - 3 godziny temu, *.chello.pl Na Łazienkowskiej to jest remont chyba, a cud był przy Łazienkowskiej... odpowiedz

Eryk - 4 godziny temu, *.orange.pl Skład nam się sypie. Mladen większe zagrożenie stwarza dla naszej bramki niż dla przeciwników. Za każdym razem jak ma piłkę modlę się aby nie podawał do wychodzących na pozycje pomocników środkowych przeciwnika. Wszolek tez miał słaby dzień wczoraj. A wystarczy potrzenowac szybkie podania z pierwszej piłki i reszta warsztatu jest Ok. odpowiedz

t - 4 godziny temu, *.edu.pl Przy tak słabej Legii najważniejsze są 3 punkty! odpowiedz

Gibon - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ja Kocham Legię tralalala :D

Dzięki za mecz, piękna gra!!! odpowiedz

Fan,Grotyńskiego - 4 godziny temu, *.chello.pl Trzy punkty są i trzeba,zdobywać kolejne. odpowiedz

Single malt - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Poziom zwłaszcza w drugiej połowie,żenujący. Żadnego pomysłu na grę. Czy Sokołowski w ogóle był na boisku? Taka gwiazda z Legią w sercu miała być wg niektórych… Mladen miał chyba inny wynik dogadany z Wisłą. Może już niech lepiej spadną i zbudować to wszystko od początku? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Single malt: Najgorzej , że w kolejnym meczu obok wirtuoza Sokołowskiego zagra drugi pesudo pilkarz Slisz...Ehhhhhhhhh odpowiedz

Krislegia - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy: Oby nie , ten Celhaka jest 3 razy lepszy od Slisza i Sokoła i to On powinien grać od początku odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.47.89 "cała LEGIA zawsze razem" odpowiedz

Adam - 8 godzin temu, *.chello.pl Muszę się przyznać - nie sądziłem, że nam się uda. odpowiedz

AAA - 9 godzin temu, *.chello.pl Ręcznik po raz kolejny w bramce.. odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.autocom.pl Skoro mecz był pod kontrolą, Legia była znacznie lepsza, a Wisła zdobyła przypadkowa bramkę to Legia nie wygrała szczęśliwie tylko w pełni zasłużenie. odpowiedz

Kucik - 10 godzin temu, *.187.16 Oczy łzawią co za kopanina…taka IV liga-Okręgówka…. odpowiedz

Ja - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Bramka dla Wisły strzelona nieprawidłowo (faul), a jeszcze Biegański w jednej z sytuacji (po główce) złapał piłkę za linią. Gdyby to zostało uznane to 2-0 i po zawodach, a tak trzeba było się jeszcze męczyć do końca. Tak czy siak brawa za zasłużone trzy punkty, wreszcie im się chciało. Styl gry mnie w tym momencie gunwo obchodzi, ważne są zwycięstwa. Jeśli chcemy myśleć o utrzymaniu to do przerwy na reprezentację zero wtop, ewentualnie możemy pozwolić sobie na remis z Rakowem.



Brawa za ten mecz także dla NS, oprawy absolutnie w punkt, transparent do Vuko za to kuriozum, którym błysnął w czwartek - me gusta. A "Legia grać" po bramce na 1-0 i wrukwiona Żyleta ubrana na czarno - truskaweczka na torcie. odpowiedz

Adam - 8 godzin temu, *.chello.pl @Ja: Nie łapał za linią, niestety. odpowiedz

Er - 6 godzin temu, *.chello.pl @Ja: Otwórz oczy następnym razem jak oglądasz mecz. Brednie piszesz. odpowiedz

mareczek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Er: Kochani idźcie do okulisty.Ewidentnie złapał za linią i powinno być 2:0 odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @mareczek: chłopie piłka w 100% swoim obwodem musi przekroczyć linię bramkową.Wystarczy,że nawet 10% będzie na linii bramka nie będzie uznana.Nie zmieniaj przepisów.Jeśli Ty widziałeś piłkę całym jej obwodem za linią tp "gratuluję", byłbyś niezłym "drukarzem" hahaha. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miałem przemilczeć wczorajszy mecz Legii z Wisłą ale jednak postanowiłem również zabrać głos w tym aspekcie.No cóż,w obecnej sytuacji liczy się tylko zwycięstwo ,co prawda w dość szczęśliwych okolicznościach ale jednak zwycięstwo i zainkasowanie 3 punktów,które Legia potrzebuje jak tlenu.Nic poza tym. Innego pozytywu nie zauważyłem.Cały czas mamy do czynienia z ultra niedokładnością w podaniach,nerwowością w konstruowaniu akcji,nieporadnością i brakiem pomysłu na grę.No może jeden pozytyw jest taki,że Legia zagrała...niezłe (co nie oznacza dobre) 12-15 minut ;) miało to miejsce między 5 a 20 minutą meczu,kiedy strzeliła bramkę i stworzyła kolejną akcję bramkową,której nie potrafiła wykorzystać.I to by było na tyle.Druga połowa to już ewidentnie gra,do której Legia przyzwyczaiła swoich sympatyków w tym sezonie.Najzwyklejsza kopanina bez ładu i składu.Gdyby nie strzelona bramka w ostatniej akcji meczu zapewne piłkarzy żegnały by przeraźliwe gwizdy...Niestety nie łudźmy się,że teraz nagle Legia seryjnie zacznie wygrywać i za chwilę znajdzie się w możliwie bezpiecznym miejscu w tabeli.Z taką grą na to bym raczej nie liczył tym bardziej,że nadciagają nieubłagalnie 3 mecze z arcy trudnymi przeciwnikami.Póki co można zdobyć jeszcze 6 punktów w potyczkach ze Śląskiem i Łęczną i trzeba tego dokonać za wszelką cenę.Nie wiem jak ale trzeba.Co dalej? Trudno powiedzieć.Na dziś plan jest tylko taki aby Legia utrzymała ligowy byt i nic więcej.Tym składem personalnym od Legii już niczego więcej nie wymagajmy poza tym żeby utzymała się w Ekstraklasie.Tylko to i aż to. odpowiedz

eLKa - 12 godzin temu, *.mm.pl Postanowiłem zbojkotować ten mecz i obejrzeć równoległy z Łodzi, gdzie Arka Gdynia grając mega piłkę zdemolowała wiceliderujący Widzew 5;2, i nie pomogło nawet 20 tysięcy na trybunach. Mecz elektryczny, na tempie, z akcjami (głównie Arki). Nie ta padaka, która jest teraz u nas. odpowiedz

Atmosferić - 12 godzin temu, *.orange.pl @eLKa: też oglądałem chwile i byłem zszokowany dokładnością podań i grą, tam arka miała pomysł na ten mecz w przeciwieństwie do kopaniny legii i wisly - 5 razy lepsza gra niż w warszawie - oglądałem też chwile mecz z 2ligi holenderskiej volendam-helmond - i też przepaść - ładna gra techniczna - zero chaosu - wszystkie akcje ładnie technicznie rozgrywane krótkimi podaniami w trójkątach - zero fauli, kopania po trybunach i zero plagi niecelnych podań.



Krótko mówiąc - gra Legii ry RYNSZTOK - nie da się tego oglądać pełne 90 minut trzeba skakać po streamach. odpowiedz

(L)ychu - 12 godzin temu, *.centertel.pl @eLKa: Fakt mecz jak o mistrzostwo ale tylko 1 ligi weż to pod uwagę . Łódż ma dwa kluby w tej 1 lidze a wcale nie jest to oczywiste że któryś z nich awansuje do e-klapy. Inny poziom walki bo tam jest walka i wielu kandydatów do awansu . odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.autocom.pl @eLKa: jakim cudem porownujesz mecz Widzewa do naszego z Wisłą skoro na wstępie zaznaczyłeś, że meczu Legii nie oglądałeś? Skąd się takie typy biorą. Wypad na Polonię jak wolisz ich przydupasow oglądać niż swój klub. odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.autocom.pl @Atmosferić: piękne, dwóch internetowych kibiców niby Legii chwali się na forum, że nie chodzi na mecze, nie ogląda Legii tylko Widzew. Skąd się takie tłuki biorą? Won na Polonię a nie siedzisz na legioniści.com zamiast na meczu swojego klubu i jeszcze się chwalisz że oglądałeś Widzew z arka zamiast Legii... odpowiedz

(L)ychu - 7 godzin temu, *.centertel.pl @L: Słuchaj gościu tłukiem to możesz nazwać siebie gdzie byłeś 30 lat temu pewnie w łonie matki?

Nie obrażaj kibiców naszego klubu . Ja nie chodze na mecze juz x lat a wiem co sie dzieje . To co było w latach 90-tych to były emocje w dobie Przegladu sportowego np ale co Ty o tym wiesz Legia grała w Stalowej woli o g 11 w niedzielę jak ktoś nie wyszarpał żeby pojechać na mecz to sterczał przed telegazetą w tv a i tam też wynik nie był na żywo . Co ty możesz powiedzieć o kibicowaniu????

odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.mm.pl @L:

Do nieoglądania Legii zmusił mnie Pudel. Na to nie da się patrzeć bez uszczerbku dla zdrowia, a wczorajszy fart w 95 minucie to potwierdza. odpowiedz

Martinez - 12 godzin temu, *.supermedia.pl Miszta to dobry bramkarz, tylko głowa nie dojeżdża... odpowiedz

mietowy - 12 godzin temu, *.autocom.pl tylko te trzy pkt sa najwazniejsze a mozna bylo dzis tych z Wawelu strugnac mozniej szkoda odpowiedz

Darson73 - 13 godzin temu, *.centertel.pl Legia w tabeli jezt za Wisłą bo liczą się bezpośrednie mecze a tu mamy 2:2 ale Wisła zdobyła bramkę na wyjeździe odpowiedz

filand - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Darson73:

Nieuk. odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.autocom.pl @Darson73: bramki na wyjeździe przestały się już liczyć. Wyłącz Internet Explorer albo przed napisaniem sprawdź regulamin ligi ;) odpowiedz

C - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Mam nadzieje, ze z Miszty na jakiś czas ale wyleczył Vuko odpowiedz

Sobo(L)ew. - 13 godzin temu, *.plus.pl @C: żeby nie wyleczył się tak jak z kulenovica swego czasu. odpowiedz

WachteL - 13 godzin temu, *.chello.pl Znamienne, że doczekaliśmy czasów, kiedy wygrana z Kisłą to cud na Ł3... No jaja. Trzy pkt do koszyka. Uff. odpowiedz

peru123 - 13 godzin temu, *.chello.pl Ok, z tym zawodniczym potencjałem cud, czekam jeszcze na 6 takich i się utrzymamy. odpowiedz

(L)ychu - 13 godzin temu, *.centertel.pl Trzeba Nam bardzo dużo cierpliwości i odporności na brudy z zewnątrz . Teraz każda wątpliwa sytuacja na naszą korzyść będzie komentowana stronniczo bo jesteśmy przecietni sportowo !!! odpowiedz

Matt - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Wydaje mi się, że bramka dla Wisły była zdobyta nieprawidłowo. Swoją drogą nie pamiętam innego meczu, gdzie większość przyjęć piłki kończyło się jej odskoczeniem na kilka metrów. Czy oni grali w łyżwach? Mladen każde podanie za lekko. odpowiedz

ZenekL3 - 13 godzin temu, *.chello.pl Mam nadzieje, że to oszałamiające, drgawkowo-chaotyczne, pierwszoligowe widowisko uratuje nas przed spadkiem do pierwszej ligi, oby. mioduski WON. odpowiedz

AdamJ - 13 godzin temu, *.chello.pl Miszta i Slisz (i Mioduski) won z Legii! odpowiedz

Swojak(L) - 13 godzin temu, *.centertel.pl @AdamJ: żal. Pl odpowiedz

jezus - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Swojak(L): bo co? bo prawde napisal? odpowiedz

W szaLenstwie! GRAMATYKI NIE BĘDZIE.... - 13 godzin temu, *.252.10 MIODUSKI SZYBKO NIE ODEJDZIE, ZAPANOWAŁ JAK PUTIN NA WSCHODZIE....KOPACZE 3PKT!CIESZY ALE DALEJ BRAK TRENERA !LEGIA MUSI MIEĆ SUPER TRENERA JAK NA LEGIE PRZYSTALO, POLITYKA MOIDUSKIEGO JUŻ OBRZYDLA SAME STRATY I POTKNIĘCIA..DOŚĆ WOJNA DOWA U NAS TEŻ CZAS !UKRAINO!WALCZ!O SWOJE!JAK WARSZAWSCY POWSTANCY TYLKO ABY NIE BYŁO Z APUŻNO... odpowiedz

Xxc - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @W szaLenstwie! GRAMATYKI NIE BĘDZIE....: Ale dlaczego miałby odejść... Sprzedaje Legia tennis do wawa group za 5000, by teoretycznie nie obciążać budżetu sekcji. Za to udziały w WAWA chce sprzedać po milion euro za kazde 10%. To juz nawet nie jest kreatywna księgowość tylko zwykły szwindel (dobrze że to wyszło... A co jeszcze nie ujrzało światła dziennego?). Przecież mu nie chodzi o wynik sportowy tylko o kasę...

Sekcja piłki nożnej co roku ma około 30 mln pln w plecy... Jakim cudem? Papier wszystko przyjmie... odpowiedz

MIODUSKI WON!PUTIN STOP! - 12 godzin temu, *.252.10 @Xxc: CZYLI ....MIODUSKI SZWINDLU!WON!Z!LEGII! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 13 godzin temu, *.btcentralplus.com Miszta = Recznik. odpowiedz

Darek - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Nareszcie.

Myślę że Miszta już sobie pograł w Legii. A Skibicki w takim wymiarze czasowym to może dla mnie grać w każdym meczu. odpowiedz

Cyniek - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Co Miszta jeszcze musi odj...ac żeby został usunięty od pierwszej drużyny odpowiedz

artic - 13 godzin temu, *.18.86 Wujek Jurek Brzęk teraz pier...na antenie nc+ o łokciu Wietesa az Juskowaiak go przywoluje do porzadku :) bramka jak najbardziej prawidlowa jak i tak dla Wisly zawiniona przez tego gamonia Miszte. odpowiedz

Piter - 13 godzin temu, *.centertel.pl Mam nadzieję że ta wygrana doda wiary naszym piłkarzom, bo jak wiemy - Dla nas liczy się tylko mistrzostwo!!! odpowiedz

77/82 - 13 godzin temu, *.chello.pl @Piter: kurczę stary, no może być z tym ciężko w tym sezonie. odpowiedz

Misiek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl Drużynę trzeba budować wokół Josue odpowiedz

Sebo(L) - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Oprawa "Oszust z Silvera" GENIALNA! Grę kopaczy przemilczę. odpowiedz

WBA - 13 godzin temu, *.as9105.com Wygraliśmy tylko dlatego ze mniej błędów popełniliśmy, ważne 3 pkt

odpowiedz

filand - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Wieteska show. odpowiedz

Olomanolo - 13 godzin temu, *.206.239 Vuko czy ty wiesz co to są zmiany ???? Dlaczego nie dajesz pograć Włodarowi ??? A i po kiego wstawiasz Misztę ???? odpowiedz

(L)ychu - 13 godzin temu, *.centertel.pl A kogo miał wstawić?. Austriaka który jest trzy dni w klubie???. Pomysl trochę!!! odpowiedz

Andrzej - 13 godzin temu, *.plus.pl Cud to będzie jak się pojawia transfery, Wisla ma lepsza ławkę. odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.autocom.pl @Andrzej : no, taka ma lepsza ławkę, że co mecz szuka optymalnego składu tak że jeszcze gola w 4 meczach nie strzeliła. Lasyk im strzelił co piłkarzem nawet nie jest. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 13 godzin temu, *.orange.pl Najważniejsze zwycięstwo.... i 3 pkt. Dzięki. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 13 godzin temu, *.netfala.pl Jaki cud???! odpowiedz

Siekierki - 12 godzin temu, *.chello.pl @wwwojtecky (L): Jak to jaki? Cud nad Wisłą! odpowiedz

(L)ychu - 13 godzin temu, *.centertel.pl Teraz widać że to będzie ciężka walka o utrzymanie . Mental będzie bardzo ważny!! . odpowiedz

Legia to My. - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Mioduski to ruski troll i dywersant odpowiedz

