Wieteska: Zasługiwaliśmy na zwycięstwo

Sobota, 26 lutego 2022 r. 00:38 źródło: Legia Warszawa

- Na pewno był to jeden z moich najważniejszych goli. W decydującym momencie udało mi się zdobyć decydującą bramkę, więc cieszę się ja, cieszy się drużyna. Z pewnością bardzo tego potrzebowaliśmy, jest... naprawdę spoko – powiedział po meczu Mateusz Wieteska.



- Mam nadzieję, że ten mecz będzie początkiem naszej odbudowy. Na zgrupowaniu ciężko pracowaliśmy na to, by wyniki były lepsze. Gra w sparingach mogła na to wskazywać, ale w początek rundy nie weszliśmy tak, jak byśmy chcieli. Mam nadzieję, że to zwycięstwo skieruje nas na właściwą drogę.



- Po golu czułem ogromną ulgę. Nie miałem miejsca na cieszynkę, bo koledzy szybko mnie dopadli. To bardzo miłe uczucie, zdobyć taką bramkę. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie, bo w tym meczu na pewno zasługiwaliśmy na zwycięstwo.