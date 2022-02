Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Najwyższą notę za piątkowy mecz z Wisłą przyznaliście Mateuszowi Wietesce. Występ kapitana, który w ostatnich sekundach zapewnił drużynie 3 punkty, oceniliście na 4,2 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Josue. Najsłabiej oceniliście występ Filipa Mladenovicia - 2,6. W sumie oceniało 860 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1. Wieteska 4,2 Josue 4,0 Nawrocki 3,7 Pekhart 3,6 Rosołek 3,5 Rose 3,3 Celhaka 3,2 Wszołek 3,0 Ciepiela 2,7 Kastrati 2,7 Skibicki 2,6 Sokołowski 2,6 Miszta 2,6 Mladenović 2,5

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

eR - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Kto dał 2,5 dla Mladena?! Przecież ten jego występ to totalne ZERO!!! Za te sabotowanie i podawanie każdej piłki Wiślakom powinien zjechać do rezerw co najmniej... Od początku sezonu to praktycznie najsłabsze ogniwo, obok Skibickiego... Jak dla mnie, to Vuko powinien go zdjąć po pierwszej połowie max! odpowiedz

L - 14 minut temu, *.165.57 @eR: to jest srednia ocen kibicow. No, powinien go zdjac w pierwszej polowie i w jego miejsce wystawic chyba ciebie, bo innego nie ma. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.