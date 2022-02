Pięciobój

Wyniki Gutkowskiego w Budapeszcie

Piątek, 25 lutego 2022 r. 08:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Łukasz Gutkowski rozpoczął sezon 2022 od startu w międzynarodowych zawodach, które odbyły się w Budapeszcie już w nowej pięciobojowej formule. Powołanie do Węgier otrzymała również Oktawia Nowacka, ale legionistka w ostatniej chwili musiała zrezygnować, z powodu urazu kolana, którego nabawiła się przy okazji treningu szermierczego.



"Dwa tygodnie temu w czasie szermierki dostałam niefortunne trafienie w kolano, które przerodziło się w kontuzję. Z każdym dniem uczę się cierpliwości. Odpuszczam to na co nie mam wpływu, ale nie rezygnuję z celów na ten sezon" - skomentowała legionistka.



Łukasz w kwalifikacjach uzyskał 13. wynik - 1163 punkty, co dało mu awans do półfinału A. Gutkowski w szermierce zaliczył 16 zwycięskich pojedynków (220 pkt), miał jedenasty czas w pływaniu (2:04.39 min.) oraz szósty w biegu ze strzelaniem (10:59.38 min.). Niestety słabszy wynik w półfinale (17. miejsce w grupie A) - 1137 pkt. sprawił, że uczestnik ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio nie awansował do finału.



W półfinale wygrał tylko 11 pojedynków (180 pkt), w pływaniu uzyskał czas 2:04.77 min. (301 pkt.), a w biegu ze strzelaniem miał trzeci czas (10:44.68 min.).