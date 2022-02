Zbiórka na oprawy, czarne koszulki i przedmeczowy pochód

Piątek, 25 lutego 2022 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przy wejściu na trybuny przed meczem z Wisłą Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiókę na oprawy. "Zgodnie z zapowiedzią, nie zamierzamy opuszczać stadionu, ani naszego klubu. Będziemy dalej robić swoje bo Legia na to zasługuje!" - informują NS-i. Zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras.



Przypominamy, że kibice zbierają się o godzinie 19:00 w Źródełku, skąd ruszają w kierunku stadionu protestacyjnym pochodem. Maszerujemy ubrani na czarno i tak też ubieramy się na spotkanie z Wisłą, w ramach symbolicznego pożegnania właściciela klubu.



Okazjonalne czarne koszulki z hasłem "#Mioduski WON!" będą do nabycia w cenie 30 złotych w Źródełku (od godziny 17:30), a także przy wejściach na trybuny (Żyleta, Wschodnia, Południowa) od godziny 18:45 oraz pod gniazdem (przed meczem).