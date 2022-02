Rafał Krajewski czwarty w zawodach w Stambule

W Stambule odbył się rankingowy turniej Yasar Dogu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan, w którym startował zapaśnik Legii Warszawa, Rafał Krajewski . Legionista w kategorii 130 kg zajął miejsce czwarte. W walce kwalifikacyjnej, legionista zwyciężył na punkty 3-0 z Litwinem, Romasem Fridrikasem. W kolejnej walce doznał porażki z Azerem, Beką Kandelakim 4-5, ale dzięki temu, że ten dotarł do finału, Rafał mógł stoczyć walkę repasażową z Grekiem, Nikolaosem Ntouniasem 4-2. Dzięki wygranej z Grekiem, Krajewskiemu przyszło walczyć o brąz z reprezentantem gospodarzy, trzykrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich, Rizą Kayaalpem. Niestety walka o brąz była bardzo krótka i po zaledwie 95 sekundach sędzia zakończył walkę, którą 8-0 wygrał Turek.

