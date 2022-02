Legia Tenis ma wrócić do klubu piłkarskiego

Piątek, 25 lutego 2022 r. 16:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie chcemy dyskusji o Legia Tenis, stąd nasza decyzja, że przywróciliśmy poprzedni stan prawny. Teraz przeprowadzimy to od strony formalnej. Jesteśmy przekonani, że to wyraz naszej wspólnej troski i partnerstwa z miastem, by spokojnie realizować kolejny etap inwestycji na kortach - powiedział na konferencji prasowej Marcin Herra.



Więcej informacji z konferencji oraz rozmowa z nowym wiceprezesem Legii na temat sekcji tenisa wkrótce na naszej stronie.



Na konferencji nie był obecny właściciel Dariusz Mioduski.