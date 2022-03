Raport kartkowy przed meczem z Górnikiem Łęczna

Josué, Filip Mladenović, Rafael Lopes i Bartosz Sliszz są zagrożeni pauzą przed środowym meczem 1/4 finału Pucharu Polski z Górnikiem Łęczna. Oprócz nich jedną żółtą kartkę ma Artur Jędrzejczyk, ale on obecnie wraca do zdrowia po urazie. W przypadku rozgrywek o Puchar Polski kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu nakładana jest już przy drugim napomnieniu. Żółte kartki legionistów: 1 - Artur Jędrzejczyk, Josué, Filip Mladenović, Rafael Lopes, Bartosz Slisz

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Januszek - 6 godzin temu, *.chello.pl Jak wroci Jedrzejczak, ktory wiecej gral u onuc niz u nas to przyklepie nam spadek odpowiedz

Belfer - 4 godziny temu, *.chello.pl @Januszek: Wracaj do klasy, koniec przerwy!

odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Januszek: ???? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.