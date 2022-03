Legia Warszawa 3-6 Constract Lubawa

W rozegranym awansem meczu 21. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z trzecim w tabeli Constractem Lubawa 3-6. Do przerwy legioniści prowadzili 3-2. Kolejne spotkanie odbędzie się 5 marca, a przeciwnikiem Legii będzie AZS UG Gdańsk. Legia Warszawa 3-6 (3-2) Constract Lubawa 02:11 1-0 Michał Szymczak 06:02 2-0 Mariusz Milewski 09:28 2-1 Paweł Kaniewski 17:37 3-1 Paweł Tarnowski 18:31 3-2 L.M.De Lara Queiroz 24:06 3-3 Jakub Raszkowski 27:48 3-4 L. Daniel Mesa Daria 30:35 3-5 L.M.De Lara Queiroz 31:13 3-6 Tomasz Kriezel Legia: 13. Juan Casillas, 16. Tomasz Warszawski, 10. Mateusz Gliński, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski rezerwa: 19. Adam Grzyb, 2. Araujo Da Silva, 6. Duarte Araujo, 77. Filip Turkowyd, 14. Krzysztof Jarosz, 97. Mateusz Szafrański, 9. Paweł Tarnowski Constract: 98. Rodrigo Santos Costa, 12. Pedro Oliveira Silva, 13. Tomasz Kriezel, 6. Paweł Kaniewski, 26. Jakub Raszkowski rezerwa: 31. Grzegorz Okuniewski, 99. Jakub Kornat, 7. Andre Luiz Nogueira, 10. B. Piórkowski, 5. Kacper Sendlewski, 27. L. Daniel Mesa Daria, 17. L.M.De Lara Queiroz, 15. Paweł Ossowski fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

Lamborghini - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Gratulacje chłopaki możecie sobie odpocząć.zaslużony wynik. odpowiedz

