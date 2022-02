Reprezentacja Polski nie zagra barażu z Rosją

+ dodaj komentarz

Mając na uwadze to co obecnie dzieje się na Ukrainie i co wyprawia szaleniec z Moskwy to należy się solidaryzować z Ukraina ale uważam że decyzja o nie wystąpieniu w tym meczu nie zrobi na ruskich jakiegoś specjalnego wrażenia poprostu przejdą dalej bo jak widać UEFA FIFA za dużo pieniędzy ciągną z ruskich i to jest dla nich najważniejsze.

Nie wychodząc na ten mecz wydaje mi się że bardziej zrobimy sobie krzywdę i ukarzemy samych siebie bo napewno nie ruskich.

Znając chore pomysły FIFA UEFA to jeszcze j nasza reprezentację będą chcieli ukarać czy finansowa czy w inny sposób niesety w piłce od dawna nie liczy się sport i inne zasady tylko KASA MISIU KASA i tyle

Takie moje zdanie

