Wyniki 1/4 finału Pucharu Polski

Za nami mecze 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski. We wtorek Olimpia Grudziądz pokonała po rzutach karnych Wisłę Kraków, a Arka Gdynia przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa. W środę Górnik Zabrze uległ Lechowi, natomiast Legia okazała się lepsza przy Łazienkowskiej. 1/4 finału: Olimpia Grudziądz 1-1, k. 5-3 Wisła Kraków Arka Gdynia 0-2 Raków Częstochowa Górnik Zabrze 0-2 Lech Poznań Legia Warszawa 2-0 Górnik Łęczna Puchar Polski

Lech - 2 godziny temu, *.. Oby nie Raków w półfinale. Super jak trafimy jednego z ogórków, tzn: olimpie , a jeszcze lepiej legie odpowiedz

PP - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Gornik 2-1 Lech. odpowiedz

asa - 3 godziny temu, *.com.pl Lech na luzie dalej.... odpowiedz

ar - 13 godzin temu, *.45.34 Oby Górnik pykna Lecha odpowiedz

kibic - 14 godzin temu, *.com.pl nie mam polsatu sport, macie jakieś linki do meczu ? odpowiedz

Brzeg opolski - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @kibic: http://strumyk.tv/LegiaWarszawaGornikLeczna.php i na yt będzie transmisja bez znaczka Polsatu. Pozdro odpowiedz

zibin55 - 01.03.2022 / 14:47, *.play-internet.pl Trzeba wygrać i trafić w półfinale na Wisłe/Olimpię :) odpowiedz

Pawlo - 01.03.2022 / 12:56, *.mm.pl Vuko Ręcznik Miszta na ławe !!! odpowiedz

Michu - 01.03.2022 / 10:22, *.centertel.pl Pozno ten mecz... odpowiedz

Arek - 01.03.2022 / 17:22, *.tpnet.pl @Michu: jak późno? liga mistrzów prawie że. odpowiedz

