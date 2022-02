Terminarz amp futbol ekstraklasy w sezonie 2022

Ustalony został terminarz rozgrywek amp futbol ekstraklasy na sezon 2022, w których wystartuje zespół Legii Warszawa. Rozgrywki rozpoczną się w ostatni weekend marca, kiedy rywalizacja będzie miała miejsce w Poznaniu. Turniej w Warszawie rozegrany zostanie w dniach 22-23 października, a rozgrywki zakończą się dwa tygodnie później w Bielsku-Białej. Wszystko wskazuje na to, że beniaminkiem amp futbol ekstraklasy w nadchodzącym sezonie będzie Stal Rzeszów. Ponadto zobaczymy Wartę Poznań, Widzew Łódź, Wisłę Kraków, TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała i Legię Warszawa. Terminarz amp futbol ekstraklasy na sezon 2022: 26-27 marca: Poznań 23-24 kwietnia: Łódź 25-26 czerwca: Rzeszów 3-4 września: Kraków 22-23 października: Warszawa 5-6 listopada: Bielsko-Biała

