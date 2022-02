Łyżwiarstwo

Marek Kania leci do Norwegii na MŚ

Poniedziałek, 28 lutego 2022 r. 08:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania dzisiaj wyleci z reprezentacją Polski do norweskiego Hamar na mistrzostwa Świata. Zawody potrwają od trzeciego do szóstego marca. Będą to trzecie najważniejsze zawody dla legionisty w tym roku - w styczniu brał udział w mistrzostwach Europy w Heerenveen, a w lutym startował w Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.



Tydzień po rywalizacji w Hamar, Marka Kanię czeka jeszcze start w finałowych zawodach Pucharu Świata na torze w Heerenveen (11-13 marca).