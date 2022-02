Kibice oddali 100 litrów krwi!

W sobotę od rana na stadionie Legii Warszawa odbyła się tradycyjna lutowa zbiórka krwi organizowana przez Krewkich Legionistów we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. W obliczu obecnych wydarzeń na Łazienkowskiej stawiło się aż 377 osób, a krew ostatecznie oddało 216 z nich. Pierwotnie zbiórka miała potrwać pięć godzin, ale w sumie trwała aż trzynaście. "Wielkie podziękowania dla wszystkich którzy przyłączyli się do zbiórki! Jesteście wielcy!" - informują Krewcy Legioniści. fot. Krewcy Legioniści

murGraba - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jak to możliwe że tak wygląda zbiórka krwi skoro w punktach krwiodawstwa wygląda to tak że najpierw jest badany dawca i robione jest badanie jego krwi i trwa to ok. 45 minut a tu stoją w kolejce i oddają krew...bez badań ? Ktoś wie ? odpowiedz

King(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @murGraba: w kwiobusie jest pobierana krew z palca do przyspieszonego badania na główne kluczowe czynniki kompleksowe szczegółowe badania są ponawiane w labie centrum. odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na onecie podali ze ta akcja była dla Ukrainy. Prawda czy fake news? odpowiedz

LjakLegia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @A: fake news, ale faktycznie jak stałem to w kolejce ze mną byli w większości Ukraińcy mieszkający u nas odpowiedz

