Zbiórka dla Ukrainy w Legia Fight Club

"Drodzy Kibice! W związku ze strasznymi i niewyobrażalnymi rzeczami jakie dzieją się na Ukrainie, kibice z Legia Fight Club organizują zbiórkę. Poniżej wszystko napisane co i jak. My z naszej strony zachęcamy gorąco do wsparcia zbiórki i pomocy na wszelkie inne możliwe sposoby!" - informują Nieznani Sprawcy. W trakcie niedzielnej Warszawskiej Grandy oraz przez dwa kolejne dni będzie możliwości zostawienia rzeczy we wskazanym miejscu w #LFC. Teraz najważniejsze - zbieramy TYLKO środki higieny osobistej dla dzieci i dorosłych: - mydło - pieluchy - pasty / szczoteczki do zębów - wilgotne chusteczki - kremy dla dzieci / niemowląt - środki higieny intymnej - plastry - leki przeciw bólowe ! Prosimy o nie przynoszenie żywności i odzieży.

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

kibic - 1 minutę temu, *.cdn77.com Bardzo dobra inicjatywa. Duch Solidarności i człowieczeństwa jeszcze w nas jest. Wirtualna Polska wyłączyła możliwość komentowania, więc putinowskie trolle tu chcą się wykazać... odpowiedz

Polski Realista - 19 minut temu, *.orange.pl Naprawdę to nie jest czas i pora na pierdy o bandera h i upa...no chyba,ze jesteście tęczowe misie od andzeli!!! Czyli sponsoring przez ruską kerwe i innych putinów

Pan Prezydent Lech Kaczyński wyszydzany

i wyśmiewany właśnie przez takich tęczowych misiow przewidział to wszystko...Tibilisi 2008 a potem Smolensk 2010 a teraz Kijow

MY (L) wczoraj na melanżu, wiele zabawy, śmiechów albo wręcz patologiii. Potem do domu do łóżek spac.A chłopaki z Dynama bronią miasta i kraju, ganiają ruskie. Oby was historia nie osądziła i rzeczywistość niedługo nie wystawiła na wielką próbę.

Można Ukrainców lubić albo nie, ale szacunek im się należy za to jak jadą z tymi putinami

Zacznij czytać jeden z drugim!!! odpowiedz

olew - 35 minut temu, *.vectranet.pl To nie jest wojna z Ukrainą ( choć Ona cierpi strasznie). To wojna bandytów i zboczeńców z Całym Wolnym Światem. odpowiedz

Cyniek - 50 minut temu, *.vectranet.pl Ciekawy jestem jak by nam Ukraina pomagała rusek czy Ukrainiec to wredny naród wbił by nam jeszcze niż w plecy przykład wojska ukraińskie walczące przeciw AK w powstaniu Warszawskim Wołyń itd odpowiedz

olew - 37 minut temu, *.vectranet.pl @Cyniek : nie macie szans moskale w Wolnym Kraju. odpowiedz

śmietrelnie groźna choroba - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wpuszczzanie wszystkich jak leci bez dokumentów i leczenie ich na koszt Polaków to duży błąd. Dlaczego obcych tubylcze rządy traktują lepiej niż Polaków? odpowiedz

Rok 2022 rokiem bandery - 1 godzinę temu, *.chello.pl https://www.google.com/amp/s/www.polsatnews.pl/wiadomosc-amp/2021-10-07/lwowska-rada-obwodowa-2022-rokiem-upa-to-jest-skandal/



J upa i banderę odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.as13285.net W chwili obecnej stoimy przed egzaminem z człowieczeństwa. Ja chce wierzyc i gleboko wierze ze my kibice Legii oraz my jako polacy zdamy go. Pokażemy swiatu i sobie nawzajem ze jestesmy ludzmi prawymi i szlachetnymi.

Nie ogarniam tego jak widok cierpiących kobiet i dzieci uciekajacych przed smiercia wysylajac swoichmezow ojcow synow do walki o wszystko moze budzic jakies watpliwosci. MY reagujemy bo pamietamy jak Warszawa czekala na pomic swiata w 44. Nie MOŻEMY I NIE BEDZIEMY obojetni na takie zło.

Kto komu kaze zapomniec o wolyniu?! Czy ty myslisz ze to tamci oprawcy tutaj nadciagaja?! Koledzy Spartaka... Kurwa dorosnij albo włóż glowe do smietnika jeden z drugim jak masz takie bzdury pod szyldem Legii wypisywać.

Legia to cos wiecej niz klub. To ludzie to zasady i honor ktory stawia nas przeciw złu. A jak chcesz watpic i usprawiedliwić chire ambicje putina to nie zakladaj wiecej naszych barw a najlepiej bedzie jak pojedziesz na sciane wschodnia za nim postawia mur i dolaczysz do tych co watpliwosci nie maja... Bo juz nie moga ich miec.

Z pozdrowieniem dla przyzwoitych legionistów! odpowiedz

TO JEST TEN MOMENT DLA NAS WSZYSTKICH WAŻY!WOLNOŚĆ ALBO ŚMIERĆ! - 1 godzinę temu, *.57.92 WARTO POMAGAĆ W WALCE ZE STALINOWSKIMI Zasadami które nie umarły jeszcze warto je dobić razem!w jednoścxi!cały!świat1 odpowiedz

Wątpiący - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Dobra, czyli za Wołyń dajemy im okejkę? odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wątpiący: nie ale dzisiaj oni biją się za nas, dzisiaj oni, jutro być może my, kacapy wróg numer 1. odpowiedz

Daniel - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Realista: Ukraincy blokuja transport pociagow z Chin do Polski , pluja nam w twarz czczac bandere, Polska kupila im 2 raz gaz z usa zapewne za Polskie pieniadze a tu w Polsce wielkie poruszenie bo ich Rosja bombarduje, a Wolyn? Wojna to wielka tragedia ale chyba wszyscy zapomnieli jak Ukraincy potraktowali kobiety, dzieci na Wolyniu i nigdy nie przeprosili... a my im mamy wspolczuc? odpowiedz

Wołyń pamiętamy, przeprosin nie pamiętamy - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Daniel: dokładnie tak

odpowiedz

Stop propagandzie - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Realista: nie, oni nie biją się za nas.

odpowiedz

Realista - 55 minut temu, *.play-internet.pl @Daniel: musisz zrozumieć jedną rzecz, Wołyń się wydarzył, tak samo jak wcześniej polska szlachta dojeżdżała ukraińskie chłopstwo i też nie raz mordowała bez powodu, można wracać do przeszłości w nieskończoność i każdy każdemu coś wyciągnie tylko ze dzisiaj nie ma to większego sensu, dzisiaj albo popierasz mordercę Putina który morduje na Ukrainie niewinnych cywilów albo jesteś po stronie Ukrainy czyli naszej, wolnego i cywilizowanego świata, innego wyboru nie ma, nie ma miejsca na neutralność czy chowane głowy w piasek co tak wielu, również z nas lubiło nie raz robić, jesteś albo po jednej albo po drugiej stronie barykady, wybór jest oczywisty i logiczny i naprawdę z zażenowaniem czytam wpisy ludzi którzy mają wątpliwości, no chyba że to ruskie prowokacje to wszystko jest jasne.... odpowiedz

forever young - 47 minut temu, *.47.229 @Realista: brawo Ty ale ciemnota tego nie zrozumie. Oni piszą Wołyń, UPA, Bandera. Zapewniam Cię, że większość i tak z nich nie wie o co chodzi. A zapewne każdy katolik... odpowiedz

StaryPo.eb - 15 minut temu, *.t-mobile.pl @Wątpiący: Nie, o historii nie wolno zapominać! Ale jeżeli ktoś na serio wyjeżdża z Wołyniem albo UPA podczas obecnej sytuacji to zapewne ma IQ na poziomie kaszanki. Ratunek kobietom i dzieciom w potrzebie to wręcz obowiązek kibica. To co się dzieje na Ukrainie to prawdopodobnie początek 3 wojny światowej, albo powstrzymają i zniszczą ruskie ścierwo w "zarodku" , albo niebawem sami będziemy mieć przeje.ane. odpowiedz

Brawo Legioniści - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Slava Ukrainie! odpowiedz

Antyzygo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jest kurwa taka co ma kolegę spartaka. Ciekawe co teraz mowią odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.