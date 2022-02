Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 26 lutego 2022 r. 20:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U18 pokonała 8-1 juniorów starszych Wisły Płock. Zespół U17 uległ 0-3 Lechowi Poznań, zaś zespół U16 zremisował 3-3 ze Slavią Praga. Legia U15 w sparingnu pokonała 6-4 Znicz Pruszków, zaś gracze o rok młodsi utracili prowadzenie w ostatniej minucie i zremisowali 1-1 z Wisła Kraków. W dodatkowej serii rzutów karnych górą byli goście. Zespół U13 rozegrał sparing z Lechem, na wyjeździe. Legia U11 rozegrała sparing z Chmapionem, Legia U10 - z Barca Academy 2012, zaś gracze o rok młodsi - z Jagiellonią. Więcej informacji wkrótce.



Legia U18 8-1 (1-1) Wisła Płock 03/4

Gole:

0-1 24 min. Marcin Więckowski (rzut karny)

1-1 42 min. Bartosz Dziemidowicz (dob. strz. Dawida Kiedrowicza)

2-1 51 min. Dawid Kiedrowicz (karny na Jordanie Majchrzaku)

3-1 58 min. Dawid Kiedrowicz (as. Jordan Majchrzak)

4-1 60 min.

5-1 61 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Dawid Kiedrowicz)

6-1 67 min. Marcel Krajewski (as. Fryderyk Janaszek)

7-1 73 min. Dawid Kiedrowicz (as. Jakub Rutkowski)

8-1 85 min. Fryderyk Janaszek (as. Dawid Kiedrowicz)



Strzały (celne): Legia 31 (21) - Wisła 5 (4)



Legia: Jakub Murawski [05] (Aleksander Mickielewicz [06] ng) - Miłosz Pacek (46' Patryk Winiarski), Sebastian Kieraś (46' Jakub Rutkowski), Kacper Wnorowski (62' Jakub Furman), Patryk Romanowski (62' Robert Żolik) - Dawid Kiedrowicz, Kacper Knera (46' Patryk Bek), Maddox Sobociński, Jordan Majchrzak (62' Fryderyk Janaszek), Bartosz Dziemidowicz (46' Marcel Krajewski) - Dawid Niedźwiedzki

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Lech Poznań U17 3-0 (1-0) Legia U17 (05/6)

Gole:

1-0 43 min.

2-0 46 min.

3-0 60 min.



Legia: Franciszek Chojak (46' Jan Sobczuk) - Franciszek Saganowski [06], Rafał Boczoń [06], Hubert Dorczyk (60' Bartosz Płocki), Maciej Bochniak (70' Ignacy Morawski) - Bartosz Mikołajczyk, Szymon Grączewski (60' Fryderyk Misztal [06]), Oskar Lachowicz - Jakub Jędrasik, Tomasz Rojkowski [06] (60' Maksymilian Stangret), Wiktor Puciłowski (60' Jakub Kowalski [06])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Slavia Praga 06 3-3 (2-0) Legia U16

Gole:

1-0 3 min. (po stałym fragmencie gry)

2-0 12 min. (po stałym fragmencie gry)

2-1 51 min. Maciej Saletra (rzut karny)

2-2 54 min. gol samobójczy (as. Oliwier Olewiński)

2-3 72 min. Oliwier Olewiński (as. Cyprian Pchełka)

3-3 77 min. (rzut karny)



Legia: Michał Bobier [07] (46' Wojciech Banasik) - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek (46' Antoni Wasiak-Libiszowski [07]), Kacper Potulski [07], Jakub Grzejszczak - Maciej Saletra (Kpt), Jakub Adkonis [07](46' Oliwier Olewiński), Roman Zhuk (21' Oskar Melich) - Igor Skrobała (46' Antoni Majchrowski), Przemysław Mizera, Cyprian Pchełka (72' Igor Skrobała).

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Legia U15 6-4 (3-1) Znicz Pruszków 07

Gole:

0-1 3 min. Szymon Królak

1-1 25 min. Igor Busz (as. Stanisław Gieroba)

2-1 27 min. Stanisław Gieroba

3-1 33 min. Aleksander Iwańczyk (as. Antoni Klukowski)

3-2 43 min. Stanisław Bojarski

4-2 51 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

4-3 53 min. Igor Lipka

5-3 64 min. Antoni Klukowski (as. Aleksander Iwańczyk)

5-4 73 min. Szymon Królak

6-4 78 min. Igor Busz (as. Stanisław Gieroba)



Strzały (25-80'): Legia 17 (12) - Znicz 6 (3)



Legia: gr. testowany (59' Konrad Kassyanowicz) - Dawid Foks, Jakub Błażejczyk (46' Kuba Solecki), Radosław Czerwiec - Konrad Kraska (46' Aleks Płoszka), Jan Leszczyński (56' Miłosz Kaczmarek), Aleksander Iwańczyk, Igor Busz, Antoni Klukowski, Stanisław Gieroba

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 1-1 (0-0) k.2-3 Wisła Kraków '08

Gole:

1-0 46 min. Maksymilian Dołowy (as. Piotr Bzducha z rogu)

1-1 80+3' Milan Olej (z karnego)



Strzały (celne): Legia 13(2) - Wisła 10 (4)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Daniel Foks, Marceli Żek, gr. testowany I, Oliwier Puto, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, gracz testowany II, Kacper Borowiec, Maksymilian Dołówy, Filip Nieckarz, Piotr Bzducha, Patryk Mackiewicz, Maciej Chojnowski, Bartłomiej Leszczyński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Lech Poznań 09 - Legia U13



Legia LSS U13 09 10-2 Sokół Serock 09



Strzały (celne): Legia LSS 53 (30) - Sokół 5 (2)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Omar Sawo, Piotr Keller, Maks Chudzik, Krystian Wróblewski, Aleksander Dworski, Patryk Parol, Mateusz Sutkowski, Lena Korczyńska, Aleksander Dyrała, Antoni Rybarczyk, Jakub Przybylski, Iwo Mroczek

Trener: Krzysztof Krakowski



Legia U11 (2011) - STF Champion Warszawa 2010



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Champion 20 (9)

Grano 3x25 minut w składach 9-osobowych.



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Stefan Podgórski, Nicodeme Chodkowski, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Cyprian Lipiński, Maksymilian Albrecht, Michał Kuć, gracze testowani i klubów partnerskich

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Legia U10 (2012) - Barca Academy 2012



Strzały (celne) [55-80']: Legia 19 (13) - Escola 12 (7)



Legia: Seweryn Orzechowski, Aleksander Obidziński, Karol Michalski, Iwo Kamuda, Antonio Gralewicz-Mendez, Nico Martino, gracze klubu partnerskiego

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer



Legia LSS U9 - Jagiellonia Białystok 2013



Legia LSS: Adam Droździk, Konstanty Leonkiewicz, Franciszek Maciejczyk, Marcel Marzec, Tymoteusz Pełka, Krzysztof Rydzewski, Xawery Urbańczyk i gr. testowany

Trener: Jakub Włusek