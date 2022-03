Na stadionach: Je...ć ruskich i Putina!

Wtorek, 1 marca 2022 r. 13:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend na trybunach polskich stadionów działo się więcej niż zazwyczaj. Oprawy pojawiły się nie tylko na stadionach ekstraklasy, ale i w niższych ligach, które właśnie rozpoczęły rundę rewanżową. Żałować można jedynie, że nie wszystkie ciekawe spotkania, np. Pogoni z Lechem i Śląska z Zagłębiem, rozegrano z udziałem kibiców gości.



Przyjezdnych nie zabrakło z kolei na górnośląskich derbach, choć Piast ograniczył liczbę wejściówek dla Górnika. Fani KSG mimo to spalili kolejną ze zdobytych flag lokalnego rywala. Piast natomiast pokazał jedną ze swoich najlepszych prezentacji.



To co łączyło wszystkich kibiców na trybunach, to antyrosyjskie przyśpiewki oraz transparenty, które pojawiały się na wszystkich stadionach. Przy Łazienkowskiej fani Legii symbolicznie pożegnali prezesa klubu - zorganizowano przemarsz z taczką, a cały stadion ubrany na czarno przygotował dwie "pożegnalne" oprawy poświęcone Dariuszowi Mioduskiemu.



Najliczniej na obcym stadionie pokazali się fani Arki, którzy wykorzystali 800 biletów na wyjazd do Łodzi. Na meczu Widzewa z Arką oprawy z wykorzystaniem pirotechniki przygotowały obie strony. W niższych ligach ultasowali fani Korony, Stomilu i Ruchu. Oprawy przygotowali również ultrasi Legii, Piasta, Pogoni i Śląska.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Wisła Kraków (600)

Kibice Wisły przyjechali do Warszawy autokarami, w ok. 600 osób, w tym zgody. W sektorze gości wywiesili 12 flag. Przyłączyli się do antyrosyjskich śpiewów zainicjowanych przez legionistów. Na Żylecie pojawił się transparent "Putin ch...j". Ponadto fani Legii przed meczem zorganizowali protestacyjny przemarsz z użyciem syreny strażackiej oraz taczki - przygotowanej dla prezesa. W pierwszej połowie zaprezentowano dwie choreografie poświęcone Dariuszowi Mioduskiemu. Na dole rozciągnięty został transparent z hasłem "Miałeś chamie złoty róg, skończ nam k... niszczyć klub!". Chwilę później, na "Mistrzem Polski jest Legia" na Żylecie utworzone zostało z białych chorągiewek hasło "WON", a za tło robiły czarne baloniki. Całość uzupełniły czarne świece dymne. Jeszcze w pierwszej połowie miała miejsce druga oprawa - tym razem hasło transparentu "Oszust z Silvera" nawiązywało do Tindera, a nad nim rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca rozmarzonego prezesa z podpisem "Dariusz, 58. Wizjoner, marzyciel, pasjonat tenisa. Obdarzam ludzi pełnym zaufaniem".



Piast Gliwice - Górnik Zabrze (480)

Fani Górnika wykorzystali wszystkie bilety przyznane przez gliwiczan na derby - 480. Wraz z nimi symboliczne, 10-osobowe delegacje GKS-u, ROW-u i Wisłoki. W trakcie spotkania spalili jedną ze zdobycznych flag Piasta. Wywiesili również transparent "urodzinowy" dla przyjaciół z GKS-u Katowice. Gliwiczanie z bardzo przyzwoitą prezentacją - sektorówką "Moje miasto, mój klub", malowanym transparentem z herbem miasta, klubu i elementami miejskiej infrastruktury, a całość uzupełniła pirotechnika.



Górnik Łęczna - Stal Mielec (91)

Stal Mielec na wyjazd do Łęcznej przyjechała w 91 osób, w tym Sandecja (8). W sektorze gości wywiesili dwie flagi oraz transparent "Stop wojnie".



Raków Częstochowa - Wisła Płock (60)

Gospodarze wywiesili transparent urodzinowy dla pułkownika Klimczaka. Kibice gości wpuszczeni zostali na jedną z trybun miejscowych - tam zasiadło 60 osób z dwiema flagami poświęconymi zmarłym kibicom. Dotychczasowy sektor gości przechodzi delikatną renowację - obniżenie płotu.



Cracovia - Termalika Nieciecza (50)

Bardzo skromna liczba "Pasów" w młynie na poniedziałkowym meczu - nie więcej niż 130 osób. W sektorze gości ok. 50 przyjezdnych z dwiema flagami klubowymi i jedną flagą Ukrainy.



Jagiellonia Białystok - Warta Poznań (8)

Gospodarze wywiesili w młynie spory transparent z hasłem "Je...ć zbrodniarza Putina!". Część przyśpiewek poświęcili również sytuacji na Wschodzie. Warta przyjechała w 8 osób, z jedną małą flagą i kilkoma flagami na kijach.



Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin (-)

Niestety, derbowe spotkanie rozegrano bez udziału kibiców gości. Zagłębie "pauzowało" za październikowy mecz w Zabrzu. Lubinianie pożegnali ruszających do Wrocławia piłkarzy motywacyjnym transparentem i pirotechniką. Wrocławianie zaprezentowali na meczu oprawę składającą się z dwóch sporych transparentów "Trójkolorowi" i "Zielono biało czerwoni", pomiędzy którymi powiewały flagi na kijach i odpalono kilkadziesiąt rac. Na trybunach 10 tys. widzów.



Pogoń Szczecin - Lech Poznań (-)

Niestety, to ciekawe spotkanie rozegrano bez udziału przyjezdnych, bowiem w Szczecinie stadion nadal w budowie i sektora gości brak. Na trybunach pojawiło się 9,1 tys. widzów. Portowcy z oprawą - malowaną sektorówką przedstawiającą marynarza oraz transparent z hasłem "Obieramy kurs na mistrza".



Radomiak Radom - Lechia Gdańsk (-)

Na trybunach 4,2 tys. widzów. Gospodarze wywiesili transparenty "Ch...j w dupę Putinowi" oraz "Stop wojnie".



I liga:



Widzew Łódź - Arka Gdynia (800)

Komplet widzów obejrzał ciekawe kibicowsko spotkanie na zapleczu ekstraklasy. Widzewiacy zaprezentowali oprawę składającą się z sektorówki przedstawiającej kibica tłukącego świnię z napisem "Arka", transparentu "Piątek? Nic nie szkodzi - świniobicie w Łodzi!". Całość okrasiło racowisko w towarzystwie flag na kijach. Goście wypełnili klatkę (800 os.), w której zaprezentowali foliowy napis "Arka to jest potęga" podświetlony ogniami wrocławskimi oraz flagi na kijach. W sektorze gości wywieszono flagi Cracovii, Lecha, Polonii Bytom, Gwardii Koszalin i Zagłębia Lubin.



GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź (340)

Fani ŁKS-u pojechali na pierwszy wyjazd od 5,5 miesiąca. W Jastrzębiu zameldowali się w 340 osób, w tym delegacje Lecha i GKS-u Tychy.





Oprawa tygodnia: Choreo Legii, Pogoni, Śląska i Widzewa

Wyjazd tygodnia: 800 kibiców Arki w Łodzi



