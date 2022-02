Zbiórka Fundacji Legii dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja Legii rozpoczyna zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy, które wspomogą funkcjonowanie punktów dla potrzebujących utworzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Od poniedziałku, 28 lutego zostanie otwarty punkt przyjmowania rzeczy przy trybunie A kompleksu Legia Tenis od strony ul. Myśliwieckiej, działający codziennie w godzinach 14:00-20:00. Gromadzone będą artykuły spożywcze, higieniczne oraz środki czystości. Zbierane są: Produkty higieniczne: Mydło Pasta do zębów Szczoteczki do zębów Podpaski Pieluchy dla dzieci Mokre chusteczki Szampony Maseczki Środki antyseptyczne Artykuły spożywcze: Mleko modyfikowane dla dzieci, kaszki, słoiczki dla dzieci Dania instant (gotowe) Jedzenie w puszkach Batony energetyczne Jednocześnie przypominamy, że zbiórkę prowadzą również kibice z Legia Fight Club.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.