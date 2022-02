Punkty po meczu z Wisłą Kraków

Niedziela, 27 lutego 2022 r. 11:31 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wygrana dająca tlen, szczelna obrona, Cezary Miszta, zmiana taktyki czy bohater ostatniej akcji to najważniejsze punkty po meczu z Wisłą Kraków.



1. Wygrana dająca tlen

Legia zagrała kolejny mecz o przysłowiowe „sześć” punktów, bądź jak kto woli o „życie”. Na całe szczęście legioniści wyszli z tego pojedynku zwycięsko i mogą chociaż na trochę odetchnąć. Oczywiście, do końca sezonu będzie drżenie przed spadkiem z najwyżej klasy rozgrywkowej w Polsce. Czekają nas kolejne ciężkie mecze z drużynami, które są obecnie na naszym poziomie i bronią się przed spadkiem do I ligi. Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo mentalnie da „kopa” zawodnikom i nie spełni się czarny scenariusz. Tlen dany, trzeba go tylko utrzymać.



2. Zmiana taktyki

Można napisać - "w końcu"! Trener Aleksandar Vuković postanowił zmienić taktykę i zagrać na czterech obrońców w bloku defensywy. Od dawna granie trójką obrońców nie działało w Legii i było to widać, gracze byli zagubieni, nie wiedzieli, jak mocniej zastosować pressing na rywalu czy kto ma odebrać piłkę. W meczu z Wisłą było widać, że zmiana podziałała. W obronie „Wojskowi” byli pewni w odbiorze, dobrze doskakiwali do rywala i nie pozwolili na wiele Wiśle. Również dobrze wyglądała ofensywa podopiecznych trenera Aleksandara Vukovicia. Legia wypracowała kilka sytuacji podbramkowych i zagrała chyba najlepsze 45 minut w ostatnim czasie.



3. Szczelna obrona

Na pochwałę zasługuje gra obrony w tym meczu. Cała czwórka odzyskała 38 piłek, tracąc przy tym 25. Najwięcej skutecznych odbiorów wykonał Lindsay Rose - 10, ale to Maik Nawrocki był w tym elemencie najskuteczniejszy - na 3 próby wszystkie były udane. Wisła, oprócz sytuacji bramkowej, gdzie nie popisał się Rose, Miszta i sędzia meczu, tak naprawdę stworzyła jeszcze jedną akcję. W 19. minucie przed dobrą szansą na wyrównanie stanął Zdeněk Ondrášek, ale uderzył obok bramki Cezarego Miszty. Świetnie na środku obrony zagrał Maik Nawrocki, który był pewny w defensywie, dobre zawody zagrał Rose, często podłączając się do ofensywy i nie dopuszczając wiślaków pod własne pole karne.



4. Cezary Miszta

Niestety, nie mogło zabraknąć w „Punktach po meczu” tego wątku. W poprzednim meczu z Termaliką młody bramkarz był pewnym punktem zespołu, ratując go przed porażką. W meczu z Wisłą długo nie miał co robić, bo goście najczęściej odbijali się od skutecznej defensywy. Prawdziwy test miał w 79. minucie, kiedy „Biała Gwiazda” ruszyła z kontratakiem i nie zdołał utrzymać piłki po dośrodkowaniu jednego z piłkarzy gości, a bramkę zdobył Konrad Gruszkowski. Oczywiście, można mieć duże pretensje do młodego gracza, bo dośrodkowanie nie było groźne i nie wyłapał go, stwarzając zagrożenie pod własną bramką, ale sędzia z VAR nie popisał się w tej sytuacji. Gruszkowski wybił bramkarzowi piłkę i posłał ją do siatki. Bramka nie powinna być uznana, ale zbyt dużo hejtu wylało się na naszego bramkarza.



5. Bohater ostatniej akcji

Bądźmy szczery, gdyby do końca meczu utrzymał się wynik 1-1, byłby on odbierany jako porażka. Legia kontrolowała mecz, nie dopuściła do wielu sytuacji przeciwników, a bramka padła po błędzie stołecznego zespołu. W doliczonym czasie gry rzut wolny egzekwowali podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia, a mianowicie wykonywał go Josué. Portugalczyk celnie dośrodkował w pole karne, gdzie pojedynek z rywalami wygrał Mateusz Wieteska i wpakował piłkę do pustej bramki. Bohaterów ostatniej akcji jest dwóch, bo tak naprawdę pomocnik i obrońca przyczynili się do tego, że Legia otrzymała tlen w postaci trzech bardzo ważnych punktów. Czas potwierdzić to w kolejnych meczach, zwłaszcza pod względem mentalnym.



Kamil Dumała