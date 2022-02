Radosław Mozyrko szefem działu skautingu w Legii

Jak informuje Sport.pl, Radosław Mozyrko po kilkumiesięcznej pracy w Warcie Poznań wraca do Legii i od 1 marca będzie szefem działu skautingu naszego klubu. 35-latek od początku sezonu 2021/22 pełnił funkcję dyrektora sportowego Warty. Jacek Zieliński , dyrektor sportowy Legii, już od kilkunastu tygodni planował ponowne zatrudnienie Mozyrki w Legii. Ten pracował w Legii od sierpnia 2016 roku do grudnia 2019 i pełnił rolę szefa piłkarskiej akademii. Pod koniec 2019 roku Mozyrko zdecydował o odejściu z Legii i przeniósł się do Chelsea. W londyńskim klubie pracował przez półtora roku i pełnił tam rolę skauta na Europę Środkową i Wschodnią. Latem zeszłego roku wrócił do pracy w Polsce - objął posadę dyrektora sportowego Warty Poznań. Legia będzie musiała zapłacić poznańskiemu klubowi symboliczną kwotę - aby pominąć okres wypowiedzenia. Dzięki temu pracę w Legii będzie mógł rozpocząć już w najbliższy wtorek.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl Inicjatywa kadrowa Zielka trafna i perspektywiczna. Jak dodamy do tego niedawną nominację na nowego v-ce prezesa Klubu, to można powiedzieć, że wśród legijnych sztabowców całkiem spory ruch.

Dla przeciwwagi - jutro zamyka się zimowe okienko transferowe. A nowych (wartościowych) piłkarzy, jak na lekarstwo...

Dlatego też, piątkowe hasło kibiców "mioduski won" staje się co raz bardziej aktualne. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Co chwila nowi dyrektorzy,wice prezesi,wszelkiej maści doradcy.

Szkoda tylko,że nikomu nie przyszło do głowy by wzmocnić klub solidnymi piłkarzami.Ale po co nam piłkarze.Ważne by struktury klubu rozrośnięte do granic absudu żyły sobie wygodnie.Trzeba jeszcze wyciągnąć bańkę lub dwie w swoją kieszeń póki jeszcze jest z czego.Przy takim zadłużeniu milion lub dwa więcej nie robi nikomu różnicy. odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Brakuje tylko fanfar z powodu nowego (starego) super transferu. Mioduski kiedyś się w końcu nauczy, że zwalnianie i ponowne zatrudnianie to tylko generowanie chaosu. Tylko gdzie my wtedy będziemy? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.165.57 @Mrok: ale kumasz, ze to nie Mioduski go zatrudnia teraz? odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @L: A to Mioduski nie jest już prezesem i właścicielem ? Bez jego zgody nikt nie może być zatrudniony. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.