Herra: Chcemy wygasić tę atmosferę

Poniedziałek, 28 lutego 2022 r. 20:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek na kortach przy ul. Myśliwieckiej odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezes Legia Tenis Marcin Herra zaprezentował dotychczasową działalność sekcji, która od kwietnia 2021 roku dzierżawi teren kortów. We wrześniu 2021 roku spółka Legia Tenis została sprzedana przez Legię Warszawa SA innej spółce Dariusza Mioduskiego - Wawa Group. W ostatnich tygodniach sprawa wzbudziła wiele emocji, co spowodowało, że radni zaczęli się domagać przywrócenia stanu prawnego i zagrozili rozwiązaniem umowy 30-letniej dzierżawy.



- W ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji. Wiele z nich było nie do końca sprawdzone. W związku z tym chciałem, w dowód maksymalnej przejrzystości i naszych standardów, których zawsze dotrzymujemy, przekazać krótką informację. Wysłaliśmy już do miasta Warszawy, na ręce pana Arkadiusza Kuranowskiego, odpowiedź dotyczącą prośby, którą otrzymaliśmy. W imię bardzo dobrych relacji z miastem Warszawa, świetnych dotychczasowych projektów, które wspólnie realizowaliśmy, relacji, które są dzisiaj, były i mają być wspaniałe, ale też w poczuciu maksymalnej odpowiedzialności i poczuciu za przedsięwzięcie, którym zajęliśmy się na 30 lat, odnieśliśmy się pozytywnie do wyrażonej prośby - powiedział Marcin Herra.



Następnie zaprezentował aktualny stan obiektu i porównał z tym, który zastali po jego wydzierżawieniu. - W tym miejscu w zeszłym roku były niszczejące trybuny, korty wymagające gruntownej renowacji, budynek klubowy, który jest nadal przed remontem. Trenerzy prowadzili tutaj zajęcia w takiej skali, że ok. 15% kortów było wypełnione. Na kortach nie było życia i aktywności, centrum spa nie działało. Zainwestowaliśmy przez ten czas i niedawno SPA zostało otwarte. Na razie nie przynosi dużych przychodów, ale działa dopiero miesiąc. Działa zgodnie ze wszystkimi zasadami dotyczącymi użytkowania. Nawierzchnia kortów, która jest kluczowym elementem, także pozostawiała do życzenia. Przeprowadziliśmy przygotowanie kortów przed sezonem i cały czas w ten obszar inwestujemy - powiedział prezes sekcji.



Klub tenisowy chwali się, że organizuje turnieje dla dzieci, amatorów i zawodowców, a także prowadzi prowadzi sekcję tenisową pod marką Akademia Legia. - Zapraszamy 7 dni w tygodniu mieszkańców Warszawy, którzy chcą grać w tenisa z naszymi trenerami pod pełną opieką, ale też dzieci do szkółki. Realizujemy umowę z miastem i miasto ma dostęp do określonej liczby godzin dla swoich programów, jak np. lato w mieście czy zima w mieście - wyjaśniał Herra.



Kilka tygodni temu ogłoszony został program Lexus Tenis Talents, który ma wspierać najbardziej utalentowanych młodych zawodników. - Radni podkreślali w swojej decyzji, że z Legią warto współpracować, bo Legia ma pełne know how jeśli chodzi o trening i przygotowanie dzieci do uprawiania sportu. Przenosimy to doświadczenie także w zakresie naszego klubu. Po 4 miesiącach od otwarcia bardzo dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym zorganizowaliśmy turniej BNP Paribas Polish Cup we współpracy z fundacją Mariusza Fyrstenberga. Dzięki temu, że tak zaczęliśmy działać, po wielu latach turniej rangi ATP wrócił do Warszawy i cieszył się ogromną popularnością. Wydaje się, że będziemy kontynuowali to wydarzenie. Mamy wykwalifikowanych trenerów, których szkolimy, którzy działają w zgodzie z metodyką, którą staramy się w naszej akademii wprowadzać. To wszystko przez bardzo krótki czas i to jest podstawą do tego, żeby powiedzieć, że to historyczne miejsce, w którym od początku XX wieku był tenis, a które od długiego czasu jest związane z Legią, odzyskuje pozytywne emocje. To miejsce jest znowu miejscem, gdzie amatorzy ruchu, sportu, warszawiacy coraz chętniej przychodzą - wylicza Herra.



To projekt bardziej wizerunkowy, niż biznesowy



- Chcielibyśmy podkreślić, że to jest trudny projekt. Korty i ten kompleks to nie jest projekt, który Legia Warszawa realizuje dlatego, że jest to projekt nadzwyczaj biznesowy. To jest bardziej projekt wizerunkowy, który łączy ten kompleks, jakim jest stadion i boiska treningowe i korty. Chcemy go realizować na poziomie wyniku pozytywnego, ale przez wiele miesięcy nie będzie to projekt rentowny. Mamy bardzo wysokie koszty początkowe, stałe. Co jest ważne, wszystkie inwestycje i remonty, jakie zrealizujemy w tym miejscu, są własnością miasta, bo ten obiekt jest własnością miasta, a my go tylko wydzierżawiliśmy. W związku z tym podnosimy wartość majątku. Mamy plan na lata 2022-23. My dzisiaj inwestujemy pieniądze, dokładamy do projektu, bo on nie generuje takich wyników. Przed nami bardzo duży projekt związany z remontem pawilonu, remont trybun i otoczenia. Chcemy korty otworzyć je dla biegaczy, spacerowiczów, żeby to było miejsce przyjazne dla wszystkich. To oznacza, że musimy zainwestować 10 milionów, może trochę więcej - mówił Maciej Herra.



- To Legia Tenis jako spółka odpowiada za realizację umowy i odpowiadała cały czas. Nie chcemy natomiast, żeby Legia Warszawa ponosiła ryzyka związane z tenisem, bo zakładamy dużą przejrzystość. Każda działalność powinna mieć własną odpowiedzialność finansową. Chcą też tego, co wielokrotnie podkreślają nasi kibice piłkarscy, żeby każda działalność była dedykowana swojemu zadaniu. W związku z tym, kiedy właścicielem Legia Tenis była Legia Warszawa, a teraz Wawa, jest jeden i ten sam właściciel. W tym wypadku są oddzielone ryzyka i można przeprowadzić proces inwestycyjny, dokapitalizowana w sposób taki, który nie jest powiązany z Legią Warszawa. Chciałbym podkreślić, że sekcje, które funkcjonują pod marką Legia, w większości są działalnościami bez udziału Legii i funkcjonują na poziomie licencji. Legia Tenis też ma licencję i realizuje zadania w 100% w zgodzie z uchwałą miasta, z umową dzierżawy. Wszystko, co było realizowane, poprzedzone było analizami, w tym analizami finansowymi, o których też poinformowaliśmy miasto - wyjaśniał prezes Legia Tenis.





