Dwa medale legionistów w zawodach PP U-17

W Warszawie odbyły się pierwsze zawody Pucharu Polski w zapasach w stylu klasycznym kadetów (do lat 17). Trzecie miejsce w kat. -92 kg zajął zawodnik Legii, Daniel Zawadzki , z kolei brąz w kat. -71kg wywalczył Wiktor Piec . W tej samej kategorii wagowej, Victor Obarzanek był 16. Antoni Teodorowicz w kat. -80kg zajął miejsce dwunaste. W klasyfikacji drużynowej Legia została sklasyfikowana na miejscach 10-13. Maks Korbuszewski był siódmy w kat. -70kg. Należy podkreślić że dostanie się do strefy medalowej, ze względu na bardzo dużą ilość zawodników w większości kategorii wagowych, należało stoczyć 6 lub nawet 7 walk.

