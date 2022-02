U15: Sześciu legionistów z powołaniami

Trener reprezentacji Polski do lat 15, Rafał Lasocki, podał listę powołanych zawodników na konsultację selekcyjną, która odbędzie w Siedlcach w dniach 1-3 marca. Wśród powołanych znalazło się czterech piłkarzy Legii: boczny obrońca Mikołaj Kotarba, stoper Kacper Potulski i środkowi/defensywni pomocnicy Jakub Adkonis oraz Aleksander Iwańczyk. Na zgrupowanie selekcyjne, które odbędzie się w dniach 7-11 marca w Szamotułach, powołanie dostało z kolei dwóch kolejnych piłkarzy Legii - środkowy pomocnik Michał Korba i lewoskrzydłowy Aleks Płoszka. Zgrupowanie w Szamotułach jest przeznaczone przede wszystkim dla zawodników z Kadry Polski "Future" tj. dla obiecujących zawodników późno dojrzewających lub urodzonych w późnych miesiącach 2007 roku. Kadra na konsultację w Siedlcach: Jakub Adkonis (Legia Warszawa), Kornel Bachula (Raków Częstochowa), Piotr Chrapusta (Wisła Kraków), Mateusz Cyrek (Śląsk Wrocław), Igor Draszczyk (Lech Poznań), Kacper Gołda (Stal Rzeszów), Aleksander Iwańczyk (Legia Warszawa), Kamil Jakóbczyk (Hutnik Kraków), Hubert Jasiak (Górnik Zabrze), Borys Jesionowski (Lechia Gdańsk), Mikołaj Kotarba (Legia Warszawa), Konrad Kożuchowski (Jagiellonia Białystok), Szymon Królak (Znicz Pruszków), Artur Ławrynowicz (Lech Poznań), Jakub Moćkun (Jagiellonia Białystok), Dawid Nos (GKS Katowice), Kacper Potulski (Legia Warszawa), Jakub Przebierała (Lech Poznań), Dominik Sarapata (Górnik Zabrze), Patryk Skrzypczyński (Śląsk Wrocław), Karol Stefański (Jagiellonia Białystok), Dawid Szwiec (Górnik Zabrze), Hubert Śliczniak (Śląsk Wrocław), Filip Tokar (TS Przylep). Kadra na zgrupowanie w Szamotułach: Szymon Diaw (Cracovia), Mateusz Tabisz (Cracovia), Kacper Kucharski (Escola Varsovia Warszawa), Maciej Pawłowicz (Escola Varsovia Warszawa), Maksymilian Baran (FASE Szczecin), Antoni Kociniewski (Jacademy Bydgoszcz), Stanisław Siemieńczuk (Jagiellonia Białystok), Michał Reterski (Jagiellonia Białystok), Adrian Dziemski (Lech Poznań), Jan Kniat (Lech Poznań), Michał Korba (Legia Warszawa), Aleks Płoszka (Legia Warszawa), Bartosz Kuśmierczyk (Pogoń Szczecin), Hubert Ragan (Pogoń Szczecin), Tobiasz Mras (Raków Częstochowa), Wojciech Zborek (Rekord Bielsko-Biała), Jakub Sadowski (Stal Rzeszów), Oskar Gerstenstein (Śląsk Wrocław), Dorian Markowski (Śląsk Wrocław), Sławomir Sosulski (Śląsk Wrocław), Kacper Symula (Wisła Kraków), Antoni Wójcik (Wisła Kraków), Adam Matysek (Zagłębie Lubin), Daniel Słobodzian (Zagłębie Lubin).

